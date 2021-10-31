Турция просит Украину не использовать обозначение "турецкие" для купленных у нее БПЛА

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу считает, что после продажи турецких БПЛА Украине, они становятся "украинскими".

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сделал заявление для турецкой и российской прессы, в котором он считает, что Украина должна прекратить использовать турецкое название для своих беспилотников, приобретенных в Турции. Об этом сообщает турецкое интернет-издание Konhaber.

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Глава турецкого МИДа после встречи в Риме с Сергеем Лавровым ответил на вопрос российского журналиста о применении турецких БПЛА украинской стороной в конфликте на Донбассе. Он в частности сказал, что после приобретения оружия в другом государстве, оно является собственностью этого государства. Это касается и беспилотников "Bayraktar".

"Если страна покупает их у нас, у другой страны, это оружие нельзя называть турецким, российским или украинским. Если государство покупает его у нас, это уже не турецкий продукт. Возможно, он был произведен в Турции, но он принадлежит Украине. Турцию нельзя в чем-то винить", — заявил Чавушоглу.

В то же время дипломат отметил, что Турция в антитеррористических операциях часто сталкивается с фактами применения оружия, изготовленного в разный странах.

"Иногда во время нашей борьбы с терроризмом в разных странах мы сталкиваемся с разным оружием из разных стран, в том числе из России. Мы никогда не обвиняем Россию. Украина также должна прекратить использовать наше название", – подчеркнул министр.

В то же время, официальные лица ВСУ говорят о применении БПЛА "Bayraktar" в контексте нахождения их в числе летательных аппаратов ВСУ. Так, генерал-лейтенант Сергей Наев, возглавляющий Объединенные силы ВСУ, в интервью BBC сказал о том, что беспилотники, которые состоят на вооружении Вооруженных сил Украины, применяются в разведке и патрулировании пограничных зон Украины.

"Bayraktar" находятся на боевом дежурстве еще с весны этого года, когда было усиление батальонно-тактических групп России. Тогда они проводили разведку и тренировки. Там, где растет уровень военной угрозы, Вооруженные силы Украины применяют весь свой спектр вооружений, в том числе и "Bayraktar", — пояснил Сергей Наев.

Напомним, что Бойцы ВСУ впервые задействовали ударный беспилотник "Bayraktar TB2" для уничтожения вражеской артиллерии на Донбассе. Приказ на применение беспилотника дал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Разработчик ударных беспилотных летательных аппаратов Турции и председатель Совета директоров компании Baykar Makina Оздемир Байрактар скончался на 72-м году жизни после продолжительной болезни.