Умер основатель Baykar Makina Оздемир Байрактар

В компании утверждают, что бизнесмен скончался после продолжительной болезни. А в МИД Турции заявили, что Байрактар "вывел нашу страну в высшую лигу технологий".

Разработчик ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Турции и председатель Совета директоров компании Baykar Makina Оздемир Байрактар скончался на 72-м году жизни после продолжительной болезни. Об уходе из жизни своего основателя сообщает сайт компании Baykar.

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В сообщении компании говорится, что Байрактар стоял у истоков создания программ производства турецких беспилотников.

"Оздемир Байрактар известен как пионер турецкого промышленного производства беспилотных летательных аппаратов", — сказано в сообщении.

Соболезнования родным и близким Байрактара выразил и глава МИДа Турции Мевлют Чавушоглу.

"С глубокой печалью мы узнали о смерти нашего старшего брата, председателя совета директоров, Оздемира Байрактара, который на протяжении всей своей жизни упорно боролся за то, чтобы вывести нашу страну на высшую лигу технологий. Да будет его место и высокий ранг на небесах", — написал Чавушоглу в своем Twitter.

Кем был Оздемир Байрактар?

Байрактар основал компанию Baykar Makina в 1984 году, которая в начале своей деятельности специализировалась на производстве деталей для двигателей, насосов и автомобильных коробок передач. В начале 2000-х компания начала работать в авиастроении, а именно в области производства БПЛА. Под руководством Байрактар были выпущены первые беспилотники "Mini UAV", которые были задействованы ВС Турции в ходе антитеррористических операций на юго-востоке страны в 2005-2009 годах.

В 2014 году был разработан знаменитый беспилотник "Bayraktar TB2", который сейчас состоит на вооружении в ВСУ. Разработанная Байрактаром технология позволяет беспилотнику находится в воздухе до 24 часов и нести на борту 4 ракеты "воздух-поверхность", с дальностью поражения до 8 км. "Bayraktar TB2" активно применялись Азербайджаном в конфликте в Нагорном Карабахе.

[ + – ] Беспилотник "Bayraktar TB2"

В последнее время компания Baykar Makina работала над новым поколением БПЛА "AKINCI", которые уже успешно прошли испытания. В новых беспилотниках компании используются двигатели украинских разработчиков из Мотор Сич, которые, по словам представителей турецкой компании, будут использовать и в следующих поколениях БПЛА.

Стоит отметить, что сыном покойного является Сельджук Байрактар, занимающий пост технического директора компании. Он женат на одной из дочерей турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

Ранее сообщалось, что турецкое предприятие Baykar Makina готово наладить производство беспилотников в Украине. В компании заявили, что технологии авиационной промышленности Украины находятся на уровне мировых стандартов.

Один из совладельцев турецкого оборонного предприятия Bayraktar и сын Оздемира Байрактара Сельджук Байрактар обвинил израильское государство в фашизме, расизме и терроризме.