Помер засновник Baykar Makina Оздемір Байрактар

У компанії стверджують, що бізнесмен помер після тривалої хвороби. А в МЗС Туреччини заявили, що Байрактар "вивів нашу країну до вищої ліги технологій".

Розробник ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) Туреччини і голова Ради директорів компанії Baykar Makina Оздемір Байрактар помер на 72-му році життя після тривалої хвороби. Про відхід із життя свого засновника повідомляє сайт компанії Baykar.

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У повідомленні компанії говориться, що Байрактар стояв біля витоків створення програм виробництва турецьких безпілотників.

"Оздемір Байрактар відомий як піонер турецького промислового виробництва безпілотних літальних апаратів", — сказано в повідомленні.

Співчуття рідним і близьким Байрактара висловив і глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

"З глибоким сумом ми дізналися про смерть нашого старшого брата, голови ради директорів, Оздеміра Байрактара, який протягом усього свого життя наполегливо боровся за те, щоб вивести нашу країну на вищу лігу технологій. І буде його місце і високий ранг на небесах", — написав Чавушоглу у своєму Twitter.

Ким був Оздемір Байрактар?

Байрактар заснував компанію Baykar Makina в 1984 році, яка на початку своєї діяльності спеціалізувалася на виробництві деталей для двигунів, насосів та автомобільних коробок передач. На початку 2000-х компанія почала працювати в авіабудуванні, а саме в галузі виробництва БПЛА. Під керівництвом Байрактар були випущені перші безпілотники "Mini UAV", які були задіяні ЗС Туреччини в процесі антитерористичних операцій на південному сході країни в 2005-2009 роках.

У 2014 році був розроблений знаменитий безпілотник "Bayraktar TB2", який зараз перебуває на озброєнні у ЗСУ. Розроблена Байрактаром технологія дозволяє безпілотнику знаходиться в повітрі до 24 годин і нести на борту 4 ракети "повітря-поверхня", з дальністю ураження до 8 км. "Bayraktar TB2" активно застосовувалися Азербайджаном у конфлікті в Нагірному Карабасі.

[ + – ] Безпілотник "Bayraktar TB2"

Останнім часом компанія Baykar Makina працювала над новим поколінням БПЛА "AKINCI", які вже успішно пройшли випробування. У нових безпілотниках компанії використовуються двигуни українських розробників із Мотор Січ, які, за словами представників турецької компанії, будуть використовувати і в наступних поколіннях БПЛА.

Варто зазначити, що сином покійного є Сельчук Байрактар, який обіймає посаду технічного директора компанії. Він одружений з однією з дочок турецького лідера Реджепа Ердогана.

Раніше повідомлялося, що турецьке підприємство Baykar Makina готове налагодити виробництво безпілотників в Україні. У компанії заявили, що технології авіаційної промисловості України знаходяться на рівні світових стандартів.

Один із співвласників турецького оборонного підприємства Bayraktar і син Оздеміра Байрактара Сельчук Байрактар звинуватив ізраїльську державу у фашизмі, расизмі й тероризмі.