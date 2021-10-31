Туреччина просить Україну не використовувати позначення "турецькі" для придбаних у неї БПЛА

Міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу вважає, що після продажу турецьких БПЛА Україні вони стають "українськими".

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу зробив заяву для турецької та російської преси, в якій він вважає, що Україна має припинити використовувати турецьку назву для своїх безпілотників, придбаних у Туреччині. Про це повідомляє турецьке інтернет-видання Konhaber.

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Глава турецького МЗС після зустрічі у Римі із Сергієм Лавровим відповів на запитання російського журналіста про застосування турецьких БПЛА українською стороною у конфлікті на Донбасі. Він зокрема сказав, що після придбання зброї в іншій державі вона є власністю цієї держави. Це стосується й безпілотників "Bayraktar".

"Якщо країна купує їх у нас, в іншої країни, цю зброю не можна називати турецькою, російською чи українською. Якщо держава купує її у нас, це вже не турецький продукт. Можливо, він був зроблений у Туреччині, але він належить Україні. Туреччину не можна у чомусь звинувачувати", — заявив Чавушоглу.

Водночас, дипломат зазначив, що Туреччина в антитерористичних операціях часто стикається з фактами застосування зброї, виготовленої в різних країнах.

"Іноді під час нашої боротьби з тероризмом у різних країнах ми стикаємося з різною зброєю з різних країн, у тому числі з Росії. Ми ніколи не звинувачуємо Росію. Україна також має припинити використовувати нашу назву", – наголосив міністр.

У той же час, офіційні особи ЗСУ говорять про застосування БПЛА "Bayraktar" у контексті знаходження їх у числі літальних апаратів ЗСУ. Так, генерал-лейтенант Сергій Наєв, який очолює Об'єднані сили ЗСУ, в інтерв'ю ВВС сказав про те, що безпілотники, які перебувають на озброєнні Збройних сил України, застосовуються у розвідці та патрулюванні прикордонних зон України.

"Bayraktar" знаходяться на бойовому чергуванні ще з весни цього року, коли було посилення батальйонно-тактичних груп Росії. Тоді вони проводили розвідку та тренування. Там, де зростає рівень військової загрози, Збройні сили України застосовують весь свій спектр озброєнь, у тому числі і "Bayraktar", — пояснив Сергій Наєв.

Нагадаємо, що Бійці ЗСУ вперше задіяли ударний безпілотник "Bayraktar TB2" для знищення ворожої артилерії на Донбасі. Наказ на застосування безпілотника надав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Розробник ударних безпілотних літальних апаратів Туреччини та голова Ради директорів компанії Baykar Makina Оздемір Байрактар помер на 72-му році життя після тривалої хвороби.