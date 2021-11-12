Резников впервые отправился в зону ООС в качестве министра обороны (фото)

В ходе визита министр ознакомится с положением дел в военных подразделениях и у мирных жителей. Также планируется посещение фронтовых бригад.

Новоназначенный министр обороны Алексей Резников отправился в зону проведения Операции объединенных сил для ознакомления с ситуацией. Туда он отправился вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужный. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Сообщается, что в рамках поездки Резников ознакомится с положением дел в военных подразделениях, которые привлечены к мероприятиям по сдерживанию агрессии вооруженных формирований РФ в Донецкой и Луганской областях.

Фото: Министерство обороны Украины

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В ходе общения с военными будут рассмотрены их проблемы, а также проблемы местного населения, а также пути их решения. По результатам поездки отработают механизм усиления обороны государства и противодействия гибридным угрозам со стороны России.

Резников наградил лучших военным личным оружием, а также поблагодарил военных за службу. Об обстановке в зоне ООС ему доложил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Напомним, по словам Кулебы, РФ ищет возможность продвинуться вглубь украинской территории. При желании оккупант способен быстро перейти к наступлению, так как рядом с границами постоянно находятся российские военные. Недавно агентство Bloomberg сообщило, что РФ тайно ночью перебросила танки в приграничную с Украиной область. Также в СМИ сообщали, что США предупредили коллег по ЕС о возможном вторжении армии РФ в Украину.