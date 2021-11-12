Россия ищет возможность продвинуться вглубь территории Украины, — Кулеба

Государство-агрессор при желании может быстро перейти к наступлению, так как рядом с границами остается техника, стянутая туда во время наращивания войск РФ весной этого года.

Россия ищет возможность "продвинуться дальше" на территорию Украины. Об этом по итогам встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, советником президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и главными помощниками главы американского государства по вопросам внешней политики в Вашингтоне заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает ABC News.

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"Мы никого не хотим пугать, но мы должны сохранять бдительность. Мы чрезвычайно обеспокоены, но послушайте — когда ты живешь рядом с Россией семь лет в условиях вооруженного конфликта, ты учишься беспокоиться. Ты привыкаешь к этому", — заявил Кулеба.

По его словам, РФ "ищет возможность продвинуться дальше" в Украину и этот сценарий может быть быстро осуществлен. Кулеба отметил, что после прошлого наращивания российских войск у украинских границ, которое произошло весной этого года, большая часть военной техники государства-агрессора осталась на месте.

"При наличии этой инфраструктуры вдоль нашей границы России не потребуется много времени, чтобы прибегнуть к наступлению, если она решит это сделать, и наша цель и наша задача — сделать все возможное, чтобы помешать России принять это решение", — сказал глава МИД.

Напомним, недавно агентство Bloomberg сообщило, что РФ тайно ночью перебросила танки в приграничную с Украиной область. Согласно разведсведениям, передислокацию войск РФ проводят элитные наземные подразделения.

После этого президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал СМИ не раздувать панику, поскольку это "может помочь противнику" в информационной войне.