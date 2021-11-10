"Перемещаются уже 8-й год кряду", — Зеленский о войсках РФ на границе Украины (видео)

В ходе обращения президент озвучил цифру в 100 тысяч военных, призвав при этом СМИ не раздувать панику, поскольку это "может помочь противнику" в информационной войне.

В своем сегодняшнем видеообращении к гражданам Украины Владимир Зеленский затронул конфликт с Россией и упомянул о поддержке со стороны западных партнеров Украины. Эта видеозапись появилось на странице президента в Facebook.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры передали Украине разведданные о перемещении российских войск неподалеку от границ Украины и увеличении концентрации этих войск.

Он назвал это доказательством поддержки Украины, отметив, что со стороны России в адрес Украины звучат обвинения в затягивании мирных переговоров и срыве договоренностей в нормандском формате.

"Надеюсь, что теперь весь мир видит, кто действительно хочет мира, а кто — концентрирует почти 100 тыс. военных на нашей границе", — сказал он.

По словам Зеленского, на восьмом году войны такое поведение нашего соседа нас уже не должно ни удивлять, ни пугать.

Он поспешил успокоить информационные агентства, которые "эта информация удивила".

"Уважаемые, обстрелы и взрывы, скопление и перемещение войск происходят на фронте уже восьмой год кряду. Психологическое давление со стороны России на нас уже давно не действует. Наши спецслужбы, наша разведка владеют полной информацией. Наша армия готова дать отпор кому угодно, когда угодно и где угодно", — сказал Зеленский.

По словам главы государства, паника, которую раздувают СМИ, точно не поможет Украине, но может помочь противнику стать частью информационной войны и принести стране не меньший вред, чем боевые действия.

"В современном мире война вышла за рамки привычного понятия. И ведется множеством способов и разными видами оружия, один из которых энергетический, который без выстрелов и взрывов может стать оружием массового уничтожения", — уточнил он.

Ранее Фокус сообщал, со ссылкой на информагентство Bloomberg, что РФ тайно ночью перебросила танки в приграничную с Украиной область. Согласно, разведсведениям, передислокацию войск РФ проводят элитные наземные подразделения, и цель этих действий не только и не столько в том, чтобы запугать Киев.