"Переміщуються вже 8-й рік поспіль", — Зеленський про війська РФ на кордоні України (відео)

У ході звернення президент озвучив цифру в 100 тисяч військових, закликавши при цьому ЗМІ не роздмухувати паніку, оскільки це "може допомогти супротивникові" в інформаційній війні.

У своєму сьогоднішньому відеозверненні до громадян України Володимир Зеленський торкнувся конфлікту з Росією і згадав про підтримку з боку західних партнерів України. Цей відеозапис з'явився на сторінці президента у Facebook.

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Володимир Зеленський заявив, що західні партнери передали Україні розвіддані про переміщення російських військ неподалік кордонів України та збільшення концентрації цих військ.

Він назвав це доказом підтримки України, зазначивши, що з боку Росії на адресу України звучать звинувачення у затягуванні мирних переговорів та зриві домовленостей у нормандському форматі.

"Сподіваюся, що тепер увесь світ бачить, хто дійсно хоче миру, а хто концентрує майже 100 тис. військових на нашому кордоні", — сказав він.

За словами Зеленського, на восьмому році війни така поведінка нашого сусіда нас уже не має ні дивувати, ні лякати.

Він поспішив заспокоїти інформаційні агенції, які "ця інформація здивувала".

"Шановні, обстріли та вибухи, скупчення та переміщення військ відбуваються на фронті вже восьмий рік поспіль. Психологічний тиск з боку Росії на нас вже давно не діє. Наші спецслужби, наша розвідка володіють повною інформацією. Наша армія готова дати відсіч будь-кому, будь-коли і де завгодно", — сказав Зеленський.

За словами глави держави, паніка, яку роздмухують ЗМІ, точно не допоможе Україні, але може допомогти противнику стати частиною інформаційної війни та завдати країні не меншої шкоди, ніж бойові дії.

"У сучасному світі війна вийшла за рамки звичного поняття. І ведеться безліччю способів та різними видами зброї, один з яких енергетичний, який без пострілів та вибухів може стати зброєю масового знищення", — уточнив він.

Раніше Фокус повідомляв з посиланням на інформагентство Bloomberg, що РФ таємно вночі перекинула танки в прикордонну з Україною область. Відповідно до розвідданих, передислокацію військ РФ проводять елітні наземні підрозділи, і мета цих дій не тільки й не стільки в тому, щоб залякати Київ.