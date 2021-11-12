Росія шукає можливість просунутися вглиб території України, — Кулеба

Держава-агресор за бажання може швидко перейти до наступу, оскільки поруч із кордонами залишається техніка, стягнута туди під час нарощування військ РФ навесні цього року.

Росія шукає можливість "просунутися далі" на територію України. Про це за підсумками зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, радником президента Джо Байдена з національної безпеки Джейком Салліваном та головними помічниками глави американської держави з питань зовнішньої політики у Вашингтоні заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє ABC News.

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"Ми нікого не хочемо лякати, але ми маємо зберігати пильність. Ми надзвичайно стурбовані, але послухайте — коли ти живеш поряд з Росією сім років в умовах збройного конфлікту, ти вчишся турбуватися. Ти звикаєш до цього", — заявив Кулеба.

За його словами, РФ "шукає можливість просунутися далі" в Україну, і цей сценарій може бути швидко здійснено. Кулеба зазначив, що після минулого нарощування російських військ біля українських кордонів, яке відбулося навесні цього року, більша частина військової техніки держави-агресора залишилася на місці.

"За наявності цієї інфраструктури вздовж нашого кордону Росії не знадобиться багато часу, щоб вдатися до наступу, якщо вона вирішить це зробити, і наша мета і наше завдання — зробити все можливе, щоб перешкодити Росії ухвалити це рішення", — сказав глава МЗС.

Нагадаємо, нещодавно агентство Bloomberg повідомило, що РФ таємно вночі перекинула танки до прикордонної з Україною області. Згідно з розвідками, передислокацію військ РФ проводять елітні наземні підрозділи.

Після цього президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав ЗМІ не роздмухувати паніку, оскільки це "може допомогти противнику" в інформаційній війні.