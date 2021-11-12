Резніков уперше вирушив у зону ООС як міністр оборони (фото)

У ході візиту міністр ознайомиться з станом справ у військових підрозділах і в мирних жителів. Також планується відвідування фронтових бригад.

Новопризначений міністр оборони Олексій Резніков вирушив до зони проведення Операції об'єднаних сил для ознайомлення з ситуацією. Туди він вирушив разом із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Повідомляється, що в межах поїздки Резніков ознайомиться зі станом справ у військових підрозділах, які залучені до заходів щодо стримування агресії збройних формувань РФ у Донецькій і Луганській областях.

Фото: Министерство обороны Украины

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Під час спілкування з військовими будуть розглянуті їхні проблеми, а також проблеми місцевого населення та шляхи їх вирішення. За результатами поїздки відпрацюють механізм посилення оборони держави та протидії гібридним загрозам із боку Росії.

Резніков нагородив найкращих військовою особистою зброєю, а також подякував військовим за службу. Про ситуацію в зоні ООС йому доповів командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Нагадаємо, за словами Кулеби, РФ шукає можливість просунутися вглиб української території. За бажання окупант здатний швидко перейти до наступу, оскільки поруч із кордонами постійно перебувають російські військові. Нещодавно агентство Bloomberg повідомило, що РФ таємно вночі перекинула танки до прикордонної з Україною області. Також у ЗМІ повідомляли, що США попередили колег із ЄС про можливе вторгнення армії РФ до України.