Применение Bayraktar на Донбассе: появилось видео, снятое в командном пункте ВСУ

Новые кадры показал журналист Юрий Бутусов, что вызвало возмущение среди ветеранов войны по поводу публикации секретной информации в открытом доступе.

В сети появилось видео, снятое в командном пункте Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий на Донбассе во время нанесения удара при помощи беспилотника Bayraktar TB2 по позициям пророссийских боевиков 26 октября. Соответствующие кадры опубликовал в своем Facebook главный редактор издания "Цензор" Юрий Бутусов в пятницу, 5 ноября.

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По словам журналиста, видео изданию передал источник. На нем запечатлено, как украинские военные, находясь внутри передового командного пункта ВСУ в районе Гранитного, отслеживают цель при помощи камеры БПЛА.

[ + – ] Кадры из командного пункта ВСУ в районе Гранитного

Также Бутусов обнародовал рассказ одного из очевидцев первого боевого применения беспилотника на Донбассе. По словам собеседника издания, для прикрытия украинских войск после начала обстрела боевиками позиций ВСУ был выделен ударный дрон с двумя ракетами. Управление им "было выведено не только на базовую станцию вдалеке от линии фронта, но и на передовой пункт управления одной из наших воинских частей ВСУ в районе Гранитного". Соответствующий приказ, как утверждает источник, дал главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный.

"Таким образом, была обеспечено взаимодействие с наземными силами, мы видели то же, что видел оператор, и могли быстро корректировать его работу в случае необходимости. В результате обстрела Гранитного погиб боец 93-й бригады, мы уже получили информацию. Поэтому было получено разрешение на удар беспилотника", — цитирует свой источник Бутусов.

Далее собеседник издания заявил, что украинским военным быстро удалось обнаружить батарею, которая вела огонь по позициям ВСУ. После этого бойцы выяснили, что в составе батареи было три гаубицы.

"Байрактар должен был отработать с максимальной дистанции. Это было для данного типа ракет примерно 8 км. Мы не имели времени ждать, хотелось сразу сделать дело, было принято решение, что удар будет нанесен сразу после выхода на рубеж пуска. Пуск, как все видели, был успешным", — сказал источник, добавив, что расчет гаубицы противника при этом не пострадал, так как в последний момент от места взрыва отошел один боевик.

Однако на этом применение турецкого летательного аппарата в тот день не закончилось, утверждает очевидец пуска. После захода солнца в районе Гранитного российско-оккупационные силы возобновили огонь, после чего "Байрактар еще раз пошел в атаку". Видео второго применения БПЛА, по его словам, "пока не выкладывали", однако в этом же районе украинским военным удалось уничтожить вторую гаубицу Д-30, после чего российская артиллерия "полностью прекратила огонь".

"Очень жаль, что мы не можем постоянно наносить удары по всем нарушителям перемирия, всем огневым точкам оккупантов (…) Очень важно, что наш Байрактар длительное время находился в зоне действия российской ПВО, однако противник не смог ни обнаружить ни сбить беспилотник", — добавил источник издания.

В своем посте Бутусов также уточнил, что Bayraktar TB2 нанес удар по противнику 6,5-килограммовой ракетой МАМ-С с кумулятивной боевой частью, чем объясняется "относительно небольшой взрыв, малое число осколков и отсутствие поражения артиллеристов близ орудия". По словам журналиста, на БПЛА также установлена оптико-локационная станция Wescam MX-15 американо-канадской компании L3 Harris, которая позволяет обнаруживать объекты на расстоянии более 60 километров, а лазерный дальномер, целеуказание и автоматическое сопровождение цели действуют на 20-километровой дистанции.

Помимо этого в своей публикации Бутусов сообщил, что на опубликованной им видеозаписи заметны "некоторые параметры полета и пуска ракеты". В то же время он отметил, что "все характеристики" БПЛА "не являются секретной информацией".

Реакция на видео из командного пункта ВСУ

Ветеран российско-украинской войны, руководитель фонда "Повернись живим" Тарас Чмут в комментариях к посту упрекнул журналиста в том, что тот "помогает россиянам с инфой" об обстоятельствах применения боевого беспилотника на Донбассе.

"Юр, единственный вопрос — неужели желание пустить инфою в сети важнее ведения войны и обороноспособности государства?.. Инфа которой в принципе не должно быть в сети", — заявил Чмут.

По его словам, человека, который снял и передал видео журналистам необходимо привлечь к ответственности за нарушение секретности пункта управления — там, как утверждает ветеран, запрещено снимать и находиться с телефоном".

"(На видео) есть то, чего враг раньше не знал. А теперь знает. "Благодаря тебе", так сказать", — возмутился Чмут.

В свою очередь Бутусов назвал факт публикации им информации о применении БПЛА "не хайпом, а правильным освещением Войны за Независимость, когда наши успехи должны быть представлены на высшем уровне".

"Извиняюсь, а что именно помогает россиянам? Что секретного в моем сообщении? Враг не знает характеристики ракеты МАМ-С, которая на всех выставках международных выставляется, и характеристики Вескам-15, которая уже более 10 лет продается по всему миру? Давай подробно что новое увидел или услышал противник?" — спросил журналист.

В ответ на это Чмут уточнил, что "дело не в ТТХ (тактико-технических характеристиках)" беспилотного аппарата.

Напомним, 26 октября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал видео первого боевого применения беспилотника Bayraktar TB2 на Донбассе. Ведомство тогда заявило, что аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск.

В свою очередь Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что экипажи беспилотников готовы наносить удары по позициям врага "днем и ночью".