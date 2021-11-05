Застосування Bayraktar на Донбасі: з'явилося відео, зняте в командному пункті ЗСУ

Нові кадри показав журналіст Юрій Бутусов, що викликало обурення серед ветеранів війни щодо публікації секретної інформації у відкритому доступі.

У мережі з'явилося відео, зняте в командному пункті Збройних сил України в зоні бойових дій на Донбасі під час удару за допомогою безпілотника Bayraktar TB2 по позиціях проросійських бойовиків 26 жовтня. Відповідні кадри опублікував у Facebook головний редактор видання "Цензор" Юрій Бутусов у п'ятницю, 5 листопада.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами журналіста, відео виданню передало джерело. На ньому відбито, як українські військові, перебуваючи всередині передового командного пункту ЗСУ в районі Гранітного, відстежують ціль за допомогою камери БПЛА.

[ + – ] Кадри з командного пункту ЗСУ в районі Гранітного

Також Бутусов оприлюднив розповідь одного з очевидців першого бойового застосування безпілотника на Донбасі. За словами співрозмовника видання, для прикриття українських військ після початку обстрілу бойовиками позицій ЗСУ було виділено ударний дрон із двома ракетами. Управління ним "було виведено не лише на базову станцію далеко від лінії фронту, а й на передовий пункт управління однією з наших військових частин ЗСУ в районі Гранітного". Відповідний наказ, як стверджує джерело, дав головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.

"Таким чином, було забезпечено взаємодію з наземними силами, ми бачили те саме, що бачив оператор, і могли швидко коригувати його роботу в разі потреби. Внаслідок обстрілу Гранітного загинув боєць 93-ї бригади, ми вже отримали інформацію. Тому було отримано дозвіл на удар безпілотника", — цитує своє джерело Бутусов.

Далі співрозмовник видання заявив, що українським військовим швидко вдалося виявити батарею, яка вела вогонь по позиціях ЗСУ. Після цього бійці з'ясували, що в складі батареї було три гаубиці.

"Байрактар мав відпрацювати з максимальної дистанції. Це було для цього типу ракет приблизно 8 км. Ми не мали часу чекати, хотілося одразу зробити справу, було прийнято рішення, що удару буде завдано відразу після виходу на межу пуску. Пуск, як усі бачили, був успішним", — сказало джерело, додавши, що розрахунок гаубиці противника при цьому не постраждав, оскільки в останній момент від місця вибуху відійшов один бойовик.

Проте на цьому застосування турецького літального апарату того дня не закінчилося, стверджує очевидець пуску. Після заходу сонця в районі Гранітного російсько-окупаційні сили відновили вогонь, після чого "Байрактар укотре пішов в атаку". Відео другого застосування БПЛА, за його словами, "поки що не викладали", однак у цьому ж районі українським військовим вдалося знищити другу гаубицю Д-30, після чого російська артилерія "цілком припинила вогонь".

"Дуже шкода, що ми не можемо постійно завдавати ударів по всіх порушниках перемир'я, всіх вогневих точках окупантів (…) Дуже важливо, що наш Байрактар тривалий час перебував у зоні дії російської ППО, проте супротивник не зміг виявити чи збити безпілотник", — додало джерело видання.

У своєму пості Бутусов також уточнив, що Bayraktar TB2 завдав удару по противнику 6,5-кілограмовою ракетою МАМ-С з кумулятивною бойовою частиною, чим пояснюється "невеликий вибух, мала кількість уламків і відсутність ураження артилеристів поблизу зброї". За словами журналіста, на БПЛА також встановлена оптико-локаційна станція Wescam MX-15 американо-канадської компанії L3 Harris, яка дозволяє виявляти об'єкти на відстані понад 60 кілометрів, а лазерний далекомір, цілевказівку й автоматичний супровід мети діють на 20-кілометровій дистанції.

Крім цього, у своїй публікації Бутусов повідомив, що на опублікованому ним відеозаписі помітні "деякі параметри польоту та пуску ракети". Водночас він зазначив, що "всі характеристики БПЛА не є секретною інформацією".

Реакція на відео з командного пункту ЗСУ

Ветеран російсько-української війни, керівник фонду "Повернися живим" Тарас Чмут у коментарях до посту дорікнув журналісту, що той "допомагає росіянам із інфою" про обставини застосування бойового безпілотника на Донбасі.

"Юр, єдине питання — невже бажання хайпонути інфою в мережі важливіше за ведення війни та обороноздатність держави?.. Інфа, яка в принципі не повинна бути в мережі", — заявив Чмут.

За його словами, людину, яка зняла та передала відео журналістам, необхідно притягнути до відповідальності за порушення секретності пункту управління — там, як стверджує ветеран, заборонено знімати та перебувати з телефоном.

"(На відео) є те, чого ворог раніше не знав. А тепер знає. "Завдяки тобі", так би мовити", — обурився Чмут.

У свою чергу, Бутусов назвав факт публікації ним інформації про застосування БПЛА "не хайпом, а правильним висвітленням Війни за Незалежність, коли наші успіхи мають бути представлені на найвищому рівні".

"Вибачаюсь, а що саме допомагає росіянам? Що секретного в моєму повідомленні? Ворог не знає характеристики ракети МАМ-С, яка на всіх виставках міжнародних виставляється, і характеристики Вескам-15, яка вже більше 10 років продається по всьому світу? Давай докладно, що нове побачив чи почув супротивник?" — запитав журналіст.

У відповідь Чмут уточнив, що "справа не в ТТХ (тактико-технічних характеристиках)" безпілотного апарату.

Нагадаємо, 26 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України опублікував відео першого бойового застосування безпілотника Bayraktar TB2 на Донбасі. Відомство тоді заявило, що апарат не перетинав лінії зіткнення та керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ.

Командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв заявив, що екіпажі безпілотників готові завдавати ударів по позиціях ворога "вдень і вночі".