"Маємо захищати Незалежність": Міноборони закупить ще Bayraktar TB2 для потреб ЗСУ

За словами Олексія Резнікова, Україна має право використовувати ударні безпілотники згідно зі статутом ООН. При цьому міністр уточнив, що це будуть українські БПЛА, виготовлені в Туреччині.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив про плани закупити додаткову кількість ударних безпілотників Bayraktar TB2. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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У межах робочої поїздки до зони ООС Олексій Резніков разом із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним вислухали доповідь про ситуацію на сході України. Їх ознайомили з досвідом і перспективами застосування ударно-розвідувального БПЛА Bayraktar TB2 у зоні ООС.

"Наші турецькі партнери публічно оголосили, що вони беруть українські двигуни для облаштування Bayraktar. Ми ще додатково плануємо придбати їх наступного року. … Вони будуть застосовуватися, оскільки ми повинні захищати нашу незалежність, у тому числі згідно з 51 статтею статуту ООН", — заявив Резніков.

Він також наголосив, що це будуть українські Bayraktar. Їх зроблять у Туреччині, але вони будуть українськими та на озброєнні ЗСУ. Нещодавно глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу попросив Україну не використати фразу "турецькі БПЛА" при їх використанні.

При цьому Залужний наголосив, що Збройні сили перебувають у постійній готовності застосувати БПЛА в разі провокаційних дій із боку збройних формувань РФ.

Нині на озброєнні української армії є 12 Bayraktar TB2 – це дві безпілотні системи, які складаються зі станцій управління й іншого обладнання.

Нагадаємо, за словами Залужного, в ОРДЛО на постійній основі воює близько 2 тисяч кадрових російських військових. А на підконтрольних армійських корпусах перебуває 35 тис. військових.

Фокус повідомляв, що Резніков уперше вирушив у зону ООС уперше в статусі міністра оборони. А 5 листопада з'явилося відео, зняте в командному пункті ЗСУ. На ньому зображено застосування Bayraktar на Донбасі.