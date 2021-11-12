В ОРДЛО на постійній основі воює близько двох тисяч російських кадрових військових, — Залужний

Загалом Росія накопичила в підконтрольних армійських корпусах 35 тисяч військових. Окупанти посилили свої підрозділи танками, БПЛА та снайперами.

У 1 і 2 армійських корпусах Південного військового округу РФ перебуває 35,5 тисяч людей, з яких близько 2100 — російських кадрових військових. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

За словами Залужного, в окремих районах Донецької та Луганської областей Росія має угруповання чисельністю 35,5 тисяч осіб. На постійній основі проти України воює близько 2,1 тисяч кадрових військових РФ.

"Сукупна чисельність 1 і 2 АК Південного військового округу РФ становить 35,5 тисяч осіб. Близько 2,1 тис. кадрових військовослужбовців ЗС РФ на постійній основі воюють проти України в ОРДЛО. Кадрові російські генерали та офіцери обіймають ключові командні посади", — вказує головнокомандувач.

Також, за інформацією генерал-лейтенанта, з початку року збройні формування РФ обстріляли 2287 разів українські позиції, з них 610 обстрілів було з озброєння, забороненого Мінськими угодами. У листопаді окупанти здійснили вже 78 обстрілів, з яких 26 з артилерії, калібром понад 100 мм.

Окупанти посилили свої підрозділи танками, а також почали активно використовувати БПЛА та снайперів. Ситуація, за словами Залужного, складна, але сили ООС її контролюють.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков вирушив у зону ООС для ознайомлення із ситуацією на фронті. При цьому сьогодні, 12 листопада, у зоні ООС загинуло двоє українських військових. Вони підірвалися на міні.