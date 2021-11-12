Підірвалися на протитанковій міні. У зоні ООС загинуло двоє бійців 79-ї бригади
Для Збройних сил це вже п'ята бойова втрата, яку Україна зазнала в листопаді. Військові присвятили багато років свого життя службі в Миколаївській бригаді.
У районі проведення Операції об'єднаних сил загинуло двоє бійців ЗСУ із 79-ї десанто-штурмової бригади. Про це повідомляє пресслужба бригади.
Сьогодні, 12 листопада, у зоні ООС підірвалося двоє українських військових. Під час виконання бойового завдання загинули підполковник Прусов Руслан Халілович та майстер-сержант Федосеєв Вадим Вікторович. Військові віддали багато років службі в 79-й бригаді.
"Це трапилося в районі обіду. Машина, у якій пересувалися бійці, підірвалася на протитанковій міні. Ймовірно, було закладено фугас", — розповів замкомандир бригади Ярослав Калашніков "Суспільному".
У листопаді 2021 року в російсько-українській війні загинули п'ятеро українських військових (за посиланнями деталі смерті):
- Сергій Єлисєєв (дата народження не вказується) — загинув 2 листопада;
- Тетяна Алхімова (1997 року народження) – загинула 6 листопада;
- Віталій Павлисько (29.11.1973) – загинув 7 листопада;
- Руслан Прусов (дата народження не вказується) — загинув 12 листопада;
- Вадим Федосеєв (дата народження не вказується) — загинув 12 листопада.
Нагадаємо, 7 листопада окупанти поранили двох і вбили одного українського воїна. Також повідомлялося, що президент РФ поскаржився Меркель на застосування Bayraktar у зоні ООС, а також на дестабілізацію НАТО на Чорному морі.