Загострення на Донбасі. Окупанти вбили одного українського бійця та поранили ще двох

У загиблого уродженця Львівської області залишилися батьки, дружина та двоє дітей. У зоні бойових дій він служив із 2015 року. Це вже друга втрата ЗСУ з початку листопада.

У неділю, 7 листопада, російсько-окупаційні формування вісім разів обстріляли позиції українських військових, внаслідок чого загинув один боєць Збройних сил, ще двоє отримали поранення. Про це штаб Операції об'єднаних сил (ООС) повідомив у своєму Facebook.

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З початку доби бойовики вели обстріл:

Поруч із Повлополем — зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів;

У районі села Гнутове — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, за допомогою безпілотного літального апарату було скинуто гранатометні постріли ВОГ-17;

Неподалік Водяного — був задіяний безпілотник і скинутий постріл ВОГ-17;

Біля Новозванівки та Причепилівки — з мінометів калібру 120 мм;

У бік Луганського – з підствольних гранатометів;

У напрямку Пісків — зі станкових протитанкових гранатометів.

У двох із восьми випадках порушення режиму припинення вогню проросійські бойовики застосували заборонену Мінськими угодами зброю.

Крім цього в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотника, ймовірно, "Орлан-10" з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок обстрілу загинув один український військовослужбовець. Ще двоє отримали поранення. Стан одного бійця середньої тяжкості, другого — задовільний, їх госпіталізовано.

Українські війська відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли, додали в штабі ООС.

Як повідомили у Яворівській районній державній адміністрації (Львівська область), загиблим українським бійцем виявився уродженець м. Яворова, головний сержант Павлисько Віталій Миколайович, військовослужбовець 24 окремої механізованої бригади (ОМБр). Він воював на Донбасі з 2015 року.

"У військовослужбовця залишилися дружина, син, дочка, мати та батько", — додали в РДА.

У листопаді 2021 року у російсько-українській війні загинули двоє українських військових (за посиланнями деталі смерті):

Сергій Єлісєєв (дата народження не вказується) — загинув 2 листопада; Віталій Павлисько (29.11.1973) – загинув 7 листопада.

Нагадаємо, раніше українська делегація в ТКГ повідомила, що ЗСУ збили ворожий безпілотник неподалік Луганська.

Також Фокус писав про стурбованість адміністрації президента США Джо Байдена можливою ескалацією конфлікту на Донбасі.