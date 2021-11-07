Обострение на Донбассе. Оккупанты убили одного украинского бойца и ранили еще двоих

У погибшего уроженца Львовской области остались родители, жена и двое детей. В зоне боевых действий он служил с 2015 года. Это уже вторая потеря ВСУ с начала ноября.

В воскресенье, 7 ноября, российско-оккупационные формирования восемь раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего погиб один боец Вооруженных сил, еще двое получили ранения. Об этом штаб Операции объединенных сил (ООС) сообщил в своем Facebook.

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С начала суток боевики вели обстрелы:

Рядом с Повлополем — из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов;

В районе села Гнутово — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с помощью беспилотного летательного аппарата были сброшены гранатометные выстрелы ВОГ-17;

Неподалеку от Водяного — был задействован беспилотник и сброшен выстрел ВОГ-17;

Возле Новозвановки и Причепиловки — из минометов калибра 120 мм;

В сторону Луганского — из подствольных гранатометов;

В направлении Песков — из станковых противотанковых гранатометов.

В двух из восьми случаев нарушения режима прекращения огня пророссийские боевики применили запрещенное Минскими соглашениями оружие.

Помимо этого в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника, предположительно, "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате обстрела погиб один украинский военнослужащий. Еще двое получили ранения. Состояние одного бойца средней тяжести, второго — удовлетворительное, они госпитализированы.

Украинские войска открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и вынудили противника прекратить обстрелы, добавили в штабе ООС.

Как сообщили в Яворовской районной государственной администрации (Львовская область) погибшим украинским бойцом оказался уроженец г. Яворова, главный сержант Павлысько Виталий Николаевич, военнослужащий 24 отдельной механизированной бригады (ОМБр). Он воевал на Донбассе с 2015 года.

"У военнослужащего остались жена, сын, дочь, мать и отец", — добавили в РГА.

В ноябре 2021 года в российско-украинской войне погибли двое украинских военных (по ссылкам детали смерти):

Сергей Елисеев (дата рождения не указывается) — погиб 2 ноября; Виталий Павлысько (29.11.1973) — погиб 7 ноября.

Напомним, ранее украинская делегация в ТКГ сообщила, что ВСУ сбили вражеский беспилотник неподалеку от Луганска.

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