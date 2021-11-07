Украинские военные сбили беспилотник боевиков на Донбассе

Противник, в нарушение Минских соглашений, использовал российский боевой дрон Орлан-10, снаряженный двумя гранатометными выстрелами.

Неподалеку от населенного пункта Болотенное Луганской области украинские военные сбили беспилотник пророссийских боевиков, снаряженный гранатометными выстрелами. Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

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Так, инцидент произошел в субботу, 6 ноября, в 22 километрах от Луганска. По данным делегации, БПЛА противника был сбит украинскими подразделениями "в непосредственной видимости патруля" специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. По данным штаба Операции объединенных сил, речь идет о российском аппарате "Орлан-10".

Помимо этого уже сегодня пророссийские оккупационные силы использовали еще два беспилотника в направлениях Саханка — Водяное и Пикузы — Гнутово в Донецкой области.

"Во всех случаях вражеские БПЛА были снаряжены боеприпасами типа ВОГ-17 (по два), а сегодня совершили их сброс на позиции ВС Украины", — сообщили в пресс-службе делегации.

Представители Украины в ТКГ напомнили. что использование иностранных беспилотников запрещено как Минскими соглашениями, так и мерами по усилению режима прекращения огня.

Напомним, 26 октября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал видео первого боевого применения беспилотника Bayraktar TB2 на Донбассе. Ведомство тогда заявило, что аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск.

Спустя некоторое время в сети появилось видео, записанное в передовом командном пункте ВСУ в момент сброса бомбы с беспилотника на позицию противника.