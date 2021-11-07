Українські військові збили безпілотник бойовиків на Донбасі

Противник, порушуючи Мінські угоди, використав російський бойовий дрон Орлан-10, споряджений двома гранатометними пострілами.

Неподалік від населеного пункту Болотне Луганської області українські військові збили безпілотник проросійських бойовиків, споряджений гранатометними пострілами. Про це у неділю, 7 листопада, повідомила прес-служба української делегації у Тристоронній контактній групі.

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Так, інцидент стався у суботу, 6 листопада, за 22 кілометри від Луганська. За даними делегації, БПЛА противника було збито українськими підрозділами "в безпосередній видимості патруля" спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ. За даними штабу Операції об'єднаних сил, йдеться про російський апарат "Орлан-10".

Крім цього, вже сьогодні проросійські окупаційні сили використовували ще два безпілотники в напрямах Саханка — Водяне та Пікузи — Гнутове в Донецькій області.

"У всіх випадках ворожі БПЛА були споряджені боєприпасами типу ВОГ-17 (по два), а сьогодні здійснили їх скидання на позиції ЗС України", — повідомили в прес-службі делегації.

Представники України у ТКГ нагадали, що використання іноземних безпілотників заборонено як Мінськими угодами, так і заходами щодо посилення режиму припинення вогню.

Нагадаємо, 26 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України опублікував відео першого бойового застосування безпілотника Bayraktar TB2 на Донбасі. Відомство тоді заявило, що апарат не перетинав лінії зіткнення і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ.

Через деякий час у мережі з'явилося відео, записане в передовому командному пункті ЗСУ у момент скидання бомби з безпілотника на позицію бойовиків.