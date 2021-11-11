Путін поскаржився Меркель на провокації НАТО у Чорному морі та застосування Bayraktar на Донбасі

Сили НАТО, на думку Путіна, займаються дестабілізацією у Чорному морі та проводять провокаційну активність.

Російський президент Володимир Путін знову поговорив телефоном з в.о. канцлера ФРН Ангелою Меркель. У розмові згадувалася тема Донбасу та присутність НАТО у Чорному морі, повідомила пресслужба Кремля.

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Відомо, що Путін поскаржився Меркель на деструктивну політику України на Донбасі та зазначив, що Київ все більше вдається до силових методів. Глава Кремля мав на увазі використання ударних безпілотників українською армією, що, за його словами, порушує мінські угоди.

Також російський лідер заявив, що сили НАТО та США у Чорному морі займаються дестабілізацією та провокаційною активністю, що носить небезпечний характер.

Обговорювалася також тема біженців на кордоні з Польщею. Путін висловив сподівання на відновлення контактів між країнами ЄС та Білоруссю для вирішення цієї проблеми.

Зазначимо, це вже друга розмова Путіна із Меркель за останні кілька днів. Під час першої бесіди порушувалося питання міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні.

Як відомо, українські військові на Донбасі отримали турецькі безпілотники Bayraktar та вже використали їх для атаки ворожої артилерії.

Фокус також писав, що Україна може закупити ударні БПЛА AKINCI, які є навіть потужнішими за Байрактари.