Путин пожаловался Меркель на провокации НАТО в Черном море и применение Bayraktar на Донбассе
Силы НАТО, по мнению Путина, занимаются дестабилизацией в Черном море и ведут провокационную активность.
Российский президент Владимир Путин снова побеседовал по телефону с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель. В разговоре упоминалась тема Донбасса и присутствие НАТО в Черном море, сообщила пресс-служба Кремля.
Известно, что Путин пожаловался Меркель на деструктивную политику Украины на Донбассе и отметил, что Киев все больше прибегает к силовым методам. Глава Кремля подразумевал под этим использование ударных беспилотников украинской армией, что, по его словам, нарушает минские соглашения.
Также российский лидер заявил, что силы НАТО и США в Черном море занимаются дестабилизацией и провокационной активностью, что носит опасный характер.
Обсуждалась также и тема беженцев на границе с Польшей. Путин выразил надежду на восстановление контактов между странами ЕС и Беларусью для разрешения этой проблемы.
Отметим, это уже второй разговор Путина с Меркель за последние несколько дней. Во время первой беседы поднимался вопрос миграционного кризис на польско-белорусской границе.
Как известно, украинские военные на Донбассе получили турецкие беспилотники Bayraktar и уже использовали их для атаки вражеской артиллерии.
Фокус также писал, что Украина может закупить ударные БПЛА AKINCI, которые являются даже более мощными, чем Байрактары.