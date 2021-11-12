Подорвались на противотанковой мине. В зоне ООС погибло двое бойцов 79-й бригады

Для Вооруженных сил это уже пятая боевая потеря, которую Украина понесла в ноябре. Военные посвятили много лет своей жизни службе в Николаевской бригаде.

В районе проведения Операции объединенных сил погибло двое бойцов ВСУ из 79-й десанто-штурмовой бригады. Об этом сообщает пресс-служба бригады.

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Сегодня, 12 ноября в зоне ООС подорвалось двое украинских военных. Во время выполнения боевого задания погибли подполковник Прусов Руслан Халилович и мастер-сержант Федосеев Вадим Викторович. Военные отдали много лет службе в 79-й бригаде.

"Это случилось в районе обеда. Машина, в которой передвигались бойцы, подорвалась на противотанковой мине. Вероятно, был заложен фугас", — рассказал замкомандир бригады Ярослав Калашников Суспільному.

В ноябре 2021 года в российско-украинской войне погибли пятеро украинских военных (по ссылкам детали смерти):

Сергей Елисеев (дата рождения не указывается) — погиб 2 ноября; Татьяна Алхимова (1997 года рождения) — погибла 6 ноября; Виталий Павлысько (29.11.1973) — погиб 7 ноября; Руслан Прусов (дата рождения не указывается) — погиб 12 ноября; Вадим Федосеев (дата рождения не указывается) — погиб 12 ноября.

Напомним, 7 ноября оккупанты ранили двоих и убили одного украинского воина. Также сообщалось, что президент РФ пожаловался Меркель на применение Bayraktar в зоне ООС, а также дестабилизацию НАТО на Черном море.