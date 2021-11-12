В ОРДЛО на постоянной основе воюет около двух тысяч российских кадровых военных, - Залужный

Всего Россия накопила в подконтрольных армейских корпусах 35 тысяч военных. Оккупанты усилили свои подразделения танками, БПЛА и снайперами.

В 1 и 2 армейских корпусах Южного военного округа РФ находится 35,5 тысячи человек, из которых около 2100 — российских кадровых военных. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.

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По словам Залужного, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Россия содержит группировку, численностью 35,5 тысячи человек. На постоянной основе против Украины воюет около 2,1 тысячи кадровых военных РФ.

"Совокупная численность 1 и 2 АК Южного военного округа РФ составляет 35,5 тысячи человек. Около 2,1 тыс. кадровых военнослужащих ВС РФ на постоянной основе воюют против Украины в ОРДЛО. Кадровые русские генералы и офицеры занимают ключевые командные должности", — указывает главнокомандующий.

Также по информации генерал-лейтенанта, с начала года вооруженные формирования РФ обстреляли 2287 раз украинские позиции, из них 610 обстрелов было из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. В ноябре оккупанты совершили уже 78 обстрелов, из которых 26 из артиллерии, калибром свыше 100-мм.

Оккупанты усилили свои подразделения танками, а также стали активно использовать БПЛА и снайперов. Ситуация, по словам Залужного, сложная, но силы ООС ее контролируют.

Напомним, министр обороны Алексей Резников отправился в зону ООС для ознакомления с ситуацией на фронте. При этом сегодня, 12 ноября, в зоне ООС погибло двое украинских военных. Они подорвались на мине.