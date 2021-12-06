Україна закупила в Туреччини військову продукцію на $123 млн (фото)

Витрати Києва на закупівлю турецьких оборонних засобів збільшилися у сім разів порівняно з показниками за попередні 12 місяців.

Протягом 2021 року Україна придбала військову продукцію у Туреччини на суму понад $123 млн. Про це інформує агентство Анадолу.

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За даними журналістів, турецькі підприємства з оборонного комплексу за 11 місяців поточного року перевищили показник експорту військової продукції за весь минулий рік.

Україна потрапила в ТОП-6 головних імпортерів турецької військової продукції:

1 місце — США ($1 млрд);

2 місце — Азербайджан ($192,1 млн);

3 місце — Катар ($180,5 млн);

4 місце — ОАЕ ($161,4 млн);

5 місце — Німеччина ($142,8 млн);

6 місце — Україна ($123,2 млн).

[ + – ] Україна витратила $123 млн на закупівлю турецької військової продукції Фото: Анадолу

Витрати України на закупівлю оборонної продукції Туреччини у 2021 році збільшились у сім разів, якщо порівнювати з даними за попередні 12 місяців.

Крім розвідувально-ударних комплексів Bayraktar TB2, Київ також закуповує в Анкари радіостанції марки ASELSAN та пістолети-кулемети MP5.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна планує купити ще безпілотники Bayraktar TB2.

Крім цього, у середині листопада гендиректор заводу Baykar анонсував будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar в Україні. На підприємстві, яке збудують за гроші Анкари, не лише створюватимуть БПЛА, а й модернізуватимуть наявну продукцію.

Бойове використання безпілотників Bayraktar TB2 на Донбасі змусило Володимира Путіна поскаржитися Ангелі Меркель. Глава Кремля звинуватив Україну в порушенні Мінських угод і заявив, що Київ "дедалі більше вдається до силових методів".