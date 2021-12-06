Україна закупила в Туреччини військову продукцію на $123 млн (фото)
Витрати Києва на закупівлю турецьких оборонних засобів збільшилися у сім разів порівняно з показниками за попередні 12 місяців.
Протягом 2021 року Україна придбала військову продукцію у Туреччини на суму понад $123 млн. Про це інформує агентство Анадолу.
За даними журналістів, турецькі підприємства з оборонного комплексу за 11 місяців поточного року перевищили показник експорту військової продукції за весь минулий рік.
Україна потрапила в ТОП-6 головних імпортерів турецької військової продукції:
- 1 місце — США ($1 млрд);
- 2 місце — Азербайджан ($192,1 млн);
- 3 місце — Катар ($180,5 млн);
- 4 місце — ОАЕ ($161,4 млн);
- 5 місце — Німеччина ($142,8 млн);
- 6 місце — Україна ($123,2 млн).
Витрати України на закупівлю оборонної продукції Туреччини у 2021 році збільшились у сім разів, якщо порівнювати з даними за попередні 12 місяців.
Крім розвідувально-ударних комплексів Bayraktar TB2, Київ також закуповує в Анкари радіостанції марки ASELSAN та пістолети-кулемети MP5.
Раніше Фокус повідомляв, що Україна планує купити ще безпілотники Bayraktar TB2.
Крім цього, у середині листопада гендиректор заводу Baykar анонсував будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar в Україні. На підприємстві, яке збудують за гроші Анкари, не лише створюватимуть БПЛА, а й модернізуватимуть наявну продукцію.
Бойове використання безпілотників Bayraktar TB2 на Донбасі змусило Володимира Путіна поскаржитися Ангелі Меркель. Глава Кремля звинуватив Україну в порушенні Мінських угод і заявив, що Київ "дедалі більше вдається до силових методів".