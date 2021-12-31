Настучать по Панцирю. Пройдет ли Bayraktar TB2 проверку на прочность в Украине

В России часто преуменьшают эффективность Bayraktar TB2 в противостоянии с системами ПВО и РЭБ. Однако операции в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе поставили под серьезное сомнение способность современных систем ПВО противостоять БПЛА или существенно затруднять их действия.

Приобретение и последующее использование Украиной турецкого Bayraktar TB2 вызвало серьезную обеспокоенность пророссийских боевиков на востоке Украине, а также России, которая оказывает им широкую военную поддержку. Хотя боевики в Восточной Украине располагают большим количеством зенитных орудий и зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), поставляемых Россией, включая 9К33 "Оса-АКМ" (обозначение НАТО: SA-8) и 9К35 "Стрела-10" (SA-13), их дальности недостаточно для поражения БПЛА типа Bayraktar TB2, пролетающих на высоте около 5 тысяч метров.

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Фокус перевел новый разбор аналитиков Стейна Митцера и Йоста Олиманса, авторов военного блога Oryx, который посвящен ударному БПЛА Bayraktar TB2.

Однако ошибочно полагать, что ПВО боевиков состоит исключительно из ЗРК малой дальности: ряд российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), таких как "Красуха-2" и "Репеллент-1", развернутых на востоке Украине, призван восполнить пробелы. Впрочем, учитывая беспомощность даже самых современных российских систем радиоэлектронной борьбы против TB2 в Нагорном Карабахе, в настоящее время нет оснований предполагать, что они помешают операциям TB2 над любым регионом Украины.

В случае будущей эскалации в Восточной Украине Россия может развернуть в регионе свои собственные ЗРК. В 2014 году Россия уже разместила в Восточной Украине ЗРК "Панцирь-С1", "Тор-М1" и "Бук-М1" для обеспечения противовоздушной обороны своих прокси-сил, которые часто становились мишенью для украинских Су-24 и Су-25. Хотя им удалось сбить несколько самолетов, более современные версии этих систем оказались малоэффективными против беспилотников в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. Таким образом, проблема, с которой сталкивается Россия, заключается не только в том, что системы ПВО и ИО, развернутые в настоящее время в Восточной Украине, скорее всего, окажутся неспособными остановить TB2, но и в том, что ее более современные системы столкнутся с такими же трудностями.

[ + – ] Поставленные Россией 9К33 "Оса-АКМ" (SA-8) на параде в Луганске, май 2021 года.

[ + – ] 9К35 "Стрела-10" (SA-13) в Донецке, май 2019 года. Как и 9К33, они были поставлены Россией.

Россия публично придерживается двух крайне противоречивых позиций. С одной стороны, поставка Украине ТВ2 Bayraktar вызвала ярость в Москве, которая утверждает, что "поставки такого вооружения [т.е. ТВ2] украинским военным могут потенциально дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения". С другой стороны, Москва нередко пыталась преуменьшить успех TB2, утверждая, что этой системе можно противостоять с помощью систем ПВО, которые присутствуют в захваченных районах Восточной Украины.

В интервью российскому государственному телевидению заместитель начальника зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России полковник Юрий Муравкин утверждал, что беспилотники Bayraktar TB2 являются легкими целями для систем ПВО: "Bayraktar [TB2] имеет такие скоростные и массогабаритные характеристики, что сбить беспилотник не составляет труда даже для экипажа средней квалификации". Он также утверждал, что "Панцирь-С1", развернутый в Сирии и Ливии, смог сбить более 40 Bayraktar TB2 и TAI Ankas (визуальные доказательства подтверждают потерю только 19 TB2 и Ankas над Ливией и Сирией).

Далее полковник Юрий Муравкин заявил, что Bayraktar TB2 "очень легкая, очень вкусная добыча для "Панциря". Пытаясь объяснить визуально подтвержденное уничтожение одиннадцати "Панцирей-С1" в Сирии и Ливии, Муравкин сказал, что данные системы не были активны или находились без присмотра военного персонала. Это очевидная неправда, и подобные заявления, скорее всего, нацелены на внутреннюю аудиторию. В действительности России стоит придумать другие решения для эффективного противодействия БПЛА типа TB2, поскольку этот беспилотник доказал свою эффективность против большинства систем ПВО на вооружении России, включая "Панцирь-С1", "Тор-М2" и "Бук-М2" (хотя уничтожение "Бук-М2" системами TB2 пока не может быть визуально подтверждено).

Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), успешно уничтоженные ТВ2 Bayraktar (37)

1 2К11 Круг ''SA-4''

17 9K33 Oса ''SA-8''

3 9К35 Стрела-10 "SA-13"

2 С-300ПС ''SА-10''

1 Тор-М2КМ ''SA-15''

2 Панцирь-С1 ''SA-22''

2 2К12 Куб ''SA-6''

7 Панцирь-С1 ''SA-22''

1 Панцирь-С1 ''SA-22''

1 Панцирь-С1 ''SA-22''

Для России обычное дело преуменьшать успехи систем вооружений противника и преувеличивать мощь собственной военной техники. Когда в апреле 2018 года США, Франция и Великобритания нанесли серию ударов крылатыми ракетами в ответ на химическую атаку в Думе, Россия заявила, что сирийским ПВО удалось перехватить 71 из 103 выпущенных ракет. Тем не менее, она не смогла показать обломки ни одной ракеты, хотя это было бы в ее интересах. США утверждали, что все их ракеты успешно поразили намеченные цели, признав, что сирийские ПВО напрасно выпустили по ним 40 ракет. Интересно, что большинство сирийских ракет было выпущено после того, как последние крылатые ракеты поразили свои цели.

[ + – ] Панцирь-С1", захваченный на авиабазе Аль-Ватия силами признанного международным сообществом правительства Ливии. Затем система была перевезена в Турцию, где, несомненно, подверглась тщательному осмотру и испытаниям.

Результаты российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на стороне Армении во время войны в Нагорном Карабахе в 2020 году еще менее впечатляющи. Премьер-министр Армении Никол Пашинян резко раскритиковал приобретенную у России систему радиоэлектронной борьбы – предположительно, "Репеллент-1", – заявив, что "она просто не работала". На такие заявления можно возразить, что используемые системы были старой версии или что экипажи были неправильно обучены (зеркальное отражение других российских заявлений, объясняющих потери своих систем ПВО на вооружении других стран), но на самом деле системы РЭБ, используемые Арменией – самые современные из всех, которые может предложить Россия.

Системы радиоэлектронной борьбы, которые безуспешно применялись против Bayraktar TB2

Р-330П Пирамида-1 (использовался вооруженными силами Армении в Нагорном Карабахе)

Автобаза-М (использовался вооруженными силами Армении в Нагорном Карабахе)

Репеллент-1 (использовался вооруженными силами Армении в Нагорном Карабахе)

Борисоглебск-2 (использовался вооруженными силами Армении в Нагорном Карабахе)

Гроза-С (использовался ЧВК Вагнера в Ливии)

Гроза-6 (использовался вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов в Ливии)

[ + – ] Российские войска в Воронеже учатся противодействовать Bayraktar TB2 с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Как сама Россия, так и аналитики, не привыкшие к реальности современных конфликтов, часто преуменьшают эффективность и потенциал Bayraktar TB2 перед лицом даже самых современных систем ПВО и РЭБ. Однако операции в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе поставили под серьезное сомнение способность современных систем ПВО противостоять БПЛА или даже существенно затруднить их действия. Не исключено, что тот же сценарий может разыграться и над востоком Украины, и только массовый приток систем ПВО или истребителей сможет существенно изменить расклад сил. Впрочем, мы надеемся, что холодные головы возобладают и не позволят российско-украинской войне дойти до такой точки.