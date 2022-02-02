В Турции завершили испытание 35-мм артиллерийской системы для борьбы с дронами (фото)

После проведения всех испытаний система готова к практическому применению. Она способна уничтожать не только БПЛА, но и отрабатывать по наземным целям.

Турецкая компания Aselsan завершила испытания 35-мм системы для борьбы с беспилотниками и наземными целями. Система готова к практическому применению. Об этом сообщает TurDefense.

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Aselsan провели эксплуатационные испытания и демонстрационные стрельбы из 35-мм многоцелевой артсистемы Göker. Все действия проводились на полигоне Минобороны Турции Карапинар.

[ + – ] Установка Göker

Система Göker разработана для противодействия летательным аппаратам, летящих на сверхмалых высотах, а также для уничтожения наземных целей. В издании отмечают, что на данный момент установка развернута на границы Турции.

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В качестве боеприпасов используются 35-мм снаряды ATOM. По заявлению компании они повышают эффективность комплекса против современных угроз — крылатых ракет, ракет "воздух земля", БПЛА, вертолетов и самолетов. Дальность стрельбы у Göker составляет больше 5 км.

[ + – ] Снаряд АТОМ

Напомним, турецкая TUSAŞ поставит в Казахстан партию БПЛА Anka. Ранее сообщалось, что в Турции готовят очередную партию беспилотников Bayraktar для украинской армии.