От Atak до TF-2000: сто лет турецкого судостроения

Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага. Свой первый шаг Турция сделала еще в конце 1930-х годов, но последующие десятилетия ознаменовались упадком оборонной промышленности страны. За последние два десятилетия турецкое правительство с удивительной скоростью переломило эту тенденцию, семимильными шагами двигаясь к самодостаточности в сфере военного судостроения.

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ВМС Турции собираются построить по меньшей мере четыре эсминца TF-2000, которые поступят на службу в 2030-х годах и станут самыми мощными и тяжеловооруженными военно-морскими кораблями в Средиземном море. TF-2000 воплотят в себе практически все технологические достижения Турции в области военно-морских систем за последнее десятилетие, в том числе собственную систему вертикального пуска (VLS), оснащенную турецкими же ракетами класса "земля-воздух" (SAM) и крылатыми ракетами Gezgin (LACM), а также (что особенно важно) оружием направленной энергии, включая высокоэнергетические лазеры (HEL).

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Фокус перевел новый разбор аналитиков Стейна Митцера и Йоста Олиманса, авторов военного блога Oryx, посвященный турецкому военному судостроению.

Эти возможности позволяют TF-2000 поражать важные цели на расстоянии более 1000 км с помощью крылатых ракет наземного базирования, закрывать доступ к территории с помощью 64 ЗРК дальностью свыше 150 км и 16 противокорабельных ракет дальностью более 220 км, а также защищать дружественные корабли от вражеских ЗРК с помощью бортовых высокоэнергетических лазеров. TF-2000 также станут платформами для беспилотных систем: до четырех беспилотных надводных кораблей (AUSV), беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar DİHA и беспилотных подводных судов (UUV). Наконец, TF-2000 станет первым кораблем турецких ВМС, на котором будет установлена электромагнитная пушка-рельсотрон Şahi-209.

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После вступления в строй корабли TF-2000 станут неотъемлемой частью турецких экспедиционных ударных групп, сформированных вокруг TCG Anadolu LHD и перспективного авианосца или авианосцев. За TCG Anadolu должен последовать легкий авианосец TCG Trakya, а президент Эрдоган уже намекнул на строительство более крупного авианосца, который будет спроектирован в сотрудничестве с Испанией. Этим огромным кораблям потребуется сопровождение эсминцев для защиты от вражеских самолетов, кораблей и подводных лодок – идеальная роль для TF-2000, которые будут готовы к эксплуатации в 2038 году.

В 2038 году исполнится сто лет с тех пор, как Турецкая Республика спустила на воду первый военный корабль отечественной разработки.

23 марта 1938 года на военно-морской верфи Гельджюк в Гельджюке, Коджаэли, был спущен на воду малый миноносец Atak, который вошел в историю как первый военный корабль, построенный современной Турецкой Республикой (она была провозглашена в октябре 1923 года после упразднения Османского султаната в 1922 году). Прошло всего два года после спуска на воду в 1935 году нефтяного танкера Gölcük, который стал первым гражданским судном, спроектированным и построенным новообразованной республикой.

[ + – ] Малый миноносец Atak незадолго до спуска на воду

Построенный на основе корпуса большого морского буксира, миноносец Atak имел длину 44 метра, ширину 8 метров и водоизмещение около 500 тонн. Его единственный дизельный двигатель мощностью 1025 л.с. позволял развивать максимальную скорость в тринадцать узлов. Вооружение включало 40 морских мин, расположенных в задней части палубы Atak. В какой-то момент после ввода в эксплуатацию на передней палубе появилась морская пушка. Большую часть своей службы Atak носил камуфляжную окраску, которая, предположительно, применялась во время Второй мировой войны. Турции удалось сохранить нейтралитет на протяжении почти всей Второй мировой войны, объявив войну Германии и Японии только в феврале 1945 года.

[ + – ] На одной из немногих существующих фотографий Atak видно, что судно окрашено в камуфляж

Хотя конструкция Atak сама по себе не представляет чего-то особенного, она свидетельствовала об амбициях страны, которая стремилась как можно полнее закрыть собственные оборонные потребности. Примерно в то же время, когда Atak впервые спустили на воду, турецкий авиаконструктор Нури Демираг начал разработку своего революционного истребителя Nu.D.40, который, к сожалению, так и не увидел свет. Впрочем, любому начинающему турецкому предпринимателю вскоре пришлось бы иметь дело с правительством, не готовым обеспечить необходимую среду для существования и процветания оборонной промышленности.

В 1940-х и 1950-х годах в Турции не велось никакого военно-морского строительства, кроме пяти моторных торпедных катеров (МТБ) класса Bora, разработанных британцами. В этот период турецкий флот получил множество военных кораблей из Соединенных Штатов, что, по сути, подписывало приговор любым попыткам местного военного судостроения на ближайшие десятилетия. В этот период миноносец Atak продолжал нести службу, пережив своих преемников – два британских миноносца класса Sivrihisar, и был списан только в 1961 году.

[ + – ] Заметка из газеты от 24 марта 1938 года, посвященная спуску на воду судна Atak. Текст гласит: "Миноносец "Атак" вчера вышел в море во время (военной) церемонии"

Только в конце 1960-х годов Турция вновь начала строить военные корабли, создав несколько патрульных катеров AB-25. Более амбициозным проектом было строительство двух фрегатов класса Berk, начатое в 1967 году. Созданные на основе кораблей класса Claud Jones ВМС США и слегка усовершенствованные в соответствии с турецкими требованиями, они стали первыми крупными военными кораблями, построенными в Турции с 1910-х годов! Хотя их строительство доказало целесообразность местного военного кораблестроения, дальнейших заказов на строительство новых кораблей не поступало. Только в середине и конце 2000-х годов турецкая военно-морская промышленность разработала следующий крупный проект – MILGEM, который положил начало проектированию и строительству нескольких классов корветов и фрегатов.

[ + – ] Фрегат Berk (D358)

Став новейшей итерацией проекта MILGEM, TF-2000 функционально схожи с американскими эсминцами класса Arleigh Burke. TF-2000 будут оснащены 127-мм главными орудиями турецкого производства, шестнадцатью противокорабельными ракетами Atmaca дальностью 220 км, 64 ячейками VLS для зенитных ракет SIPER дальностью свыше 150 км (и другими ЗУР) и крылатых ракет Gezgin дальностью более 1000 км, 324-мм легкими торпедами Orka, двумя 35-мм пушками Gökdeniz CIWS компании Aselsan, двумя высокоэнергетическими лазерами Meteksan Nazar, системами дипольных отражателей, двумя установками для противотанковых управляемых ракет UMTAS (ATGM) и четырьмя боевыми модулями. Эсминец будет оснащен обширным комплексом радаров и датчиков турецкого производства для обнаружения вражеских целей и наведения ракет. Еще одним сходством с эсминцами класса Arleigh Burke является наличие полноценных палуб для двух вертолетов противолодочной борьбы (ПЛО) S-70B Seahawk.

Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага. Свой первый шаг Турция сделала еще в конце 1930-х годов, но последующие десятилетия ознаменовались упадком оборонной промышленности страны. За последние два десятилетия турецкое правительство с удивительной скоростью переломило эту тенденцию, семимильными шагами двигаясь к самодостаточности. Пройдет совсем немного времени, и турецкая оборонная промышленность сможет производить практически все типы кораблей вместе с сопутствующим вооружением и оборудованием, в том числе радарами и датчиками. Ввод в эксплуатацию TF-2000 станет важной вехой на пути страны к самодостаточности и достойно отметит столетний юбилей миноносца Atak.