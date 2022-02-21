У США представили морську версію розвідувального БПЛА SeaGuardian (фото)
Розробка вже пройшла випробування у війську Великобританії, вона значно розширює можливості розвідки на морі. Також він може нести вантаж завважки понад 2 тонни.
Компанія General Atomics Aeronautical показала свій безпілотник SeaGuardian, розроблений для операцій над морем. Про це повідомляє Army Recognition.
В Абу-Дабі (ОАЕ) розпочалася виставка озброєнь, на якій показали морську версію безпілотника MQ-9B. БПЛА здатний вести автономні чи керовані операції. Насамперед його розробили для Військово-повітряних сил США.Важливо
SeaGuardian налаштований для проведення операцій зі спостереження над відкритою водою. Він може використовуватися для виконання широкого кола завдань, включаючи протичовнову війну, системи раннього попередження з повітря, пошуково-рятувальні операції дальньої дії, протиракетну оборону, шлюзи та ретранслятори зв'язку.
Безпілотник уже пройшов низку випробувань разом із Королівськими ВПС Великобританії. Польоти показали розширені можливості у морській розвідці, спостереженні та виявленні. Основні характеристики:
- Довжина — 11,7 м
- Розмах крила — 24 м
- Вантажопідйомність — 2155 кг з 9 зовнішніми вузлами підвіски та 363 кг на внутрішньому відсіку
- Максимальна швидкість — 390 км/год
- Максимальна висота — 12 200 м
- Час польоту – близько 30 годин
- Запас ходу — 9260 км.
Нагадаємо, у Польщі випробували багатоствольний кулемет для боротьби з малими БПЛА.
Раніше повідомлялося, що турецький БПЛА ANKA пробув у повітрі рекордні 30,5 годин. Раніше в характеристиках заявляли про автономність на рівні 4 годин.