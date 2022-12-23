Дрон MQ-9A Reaper з капсулою NATO Pod пройшов перші випробування: подробиці

Новий модуль дозволить безпілотникам нести різні датчики для ведення розвідки, і необов'язково американського виробництва.

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Американська компанія General Atomics Aeronautical Systems, Inc (GA-ASI) вперше підняла у повітря військовий безпілотник MQ-9A з новим модулем корисного навантаження NATO Pod. Підприємство прозвітувало про це на офіційному сайті.

Згаданий модуль NATO Pod є капсулою для розміщення різних датчиків, необхідних для проведення розвідки, спостереження і рекогностування на безпілотниках MQ-9A і MQ-9B. Він підтримує стандартні інтерфейси живлення і навігації БПЛА лінійки MQ-9, враховуючи канали передавання даних із наземною станцією управління, а також дозволяє впроваджувати технології, розроблені за межами США.

"Блок NATO — це гнучкий, масштабований, сертифікований корпус із конструктивними особливостями, що дозволяють розміщувати системи широкого спектру завдань", — зазначила General Atomics.

GA-ASI розробила блок у співпраці з іспанською компанією Sener Aeroespacial, остання побудувала його в Європі відповідно до стандартів льотної придатності НАТО, зокрема забезпечила захист від блискавок та ударів птахів. Випробовувальний політ провели 23 листопада на полігоні Юма у США, він пройшов успішно. На MQ-9A за допомогою капсули розмістили корисне навантаження, створене Arpège SAS France.

"Це справді важливий етап розробки та впровадження продукту. Ми тісно співпрацювали із Sener, щоб відповідати вимогам і підтримувати синхронізацію наших об'єднаних команд для досягнення цього чудового результату. Наш успішний випробувальний політ дозволяє нам почати продавати цю нову можливість нашим міжнародним країнам-партнерам як спосіб швидко додати незалежні можливості корисного навантаження", — прокоментував Сатіш Крішнан, віцепрезидент GA-ASI з корисного навантаження та експлуатації.

MQ-9A Reaper експлуатуються у низці європейських країн, враховуючи Велику Британію, Францію, Італію, Нідерланди й Іспанію. Новіший варіант MQ-9B компанії GA-ASI був придбаний Великою Британією та Бельгією. Нещодавно Польща оголосила, що орендуватиме MQ-9A.

Раніше писали, що у США розглядають можливість відправлення в Україну своїх БПЛА MQ-9 Reaper. Суперечки в Пентагоні ведуться вже кілька місяців, але американські чиновники так і не змогли ухвалити остаточне рішення: одні вважають, що такі безпілотники зможуть переламати хід війни в Україні на користь ЗСУ, інші побоюються, що росіяни зможуть заволодіти секретними технологіями США.

У лютому General Atomics Aeronautical показала морську версію безпілотника MQ-9B, названу SeaGuardian. Він призначений для виконання операцій над водою, зокрема боротьби з човнами, раннього виявлення загроз, пошуково-рятувальних місій, протиракетної оборони та телекомунікації.