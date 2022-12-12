Суперечки у Пентагоні: ВПС США хочуть відправити в Україну свої безпілотники Reaper, — Politico

У Вашингтоні з березня точаться дискусії щодо можливості надання Україні ударних БПЛА, оскільки є побоювання, що росіяни можуть збити безпілотник та отримати доступ до секретних американських технологій.

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У США розглядають можливість постачання в Україну безпілотників MQ-9 Reaper, щоб поповнити свій арсенал БПЛА новітніми машинами. Однак після кількох місяців внутрішніх суперечок Пентагон так і не ухвалив рішення, незважаючи на те, що безпілотники могли б надати Україні можливості, які вона хотіла отримати від початку війни. Про це пишуть журналісти Politico.

У матеріалі йдеться про те, що Військово-повітряні сили США ще в березні цього року виступили з пропозицією відправити свої старі безпілотники Reaper в Україну. Але побоювання того, що деякі з них, напевно, були б збиті, внаслідок чого росіяни отримали б доступ до секретних технологій, призвели до багатомісячного глухого кута в цьому питанні.

[ + – ] Американський БПЛА MQ-9 Reaper

Джерела видання зазначають, що суперечки з приводу ударних безпілотників продовжуються набагато довше, ніж із приводу інших колись суперечливих систем, таких як артилерія і тактичні ракетні комплекси дальньої дії, які почали надходити до літа в міру ескалації бойових дій в Україні. Ситуація не просунулась навіть після того, як українська сторона пообіцяла узгоджувати з Вашингтоном цілі перед завданням ударів.

Журналісти наголошують, що надання Україні безпілотників MQ-9 Reaper і його армійської версії Gray Eagle було б дуже доречним у ситуації, коли ЗСУ перехопили ініціативу на фронті й чинять тиск на позиції росіян біля Криму та на Донбасі. Водночас представники Міноборони Сполучених Штатів говорять про те, що це питання не зняте з порядку денного, оскільки Пентагон і виробник безпілотників General Atomics продовжують спроби зробити один або обидва безпілотники придатними для передавання Україні.

[ + – ] Американський БПЛА Gray Eagle

"Керівники General Atomics уже кілька місяців підтримують контакти з українськими чиновниками, намагаючись досягти угоди про передавання технологій, яка б відповідала правилам і побоюванням США", — йдеться в матеріалі.

Коментуючи ситуацію республіканець з Каліфорнії Кен Калверт сказав, що ВПС США спочатку схвалили відправлення MQ-9 Reaper в Україну з метою змінити хід війни, але згодом додав, що керівництво не "купилося" на цю ідею. Незважаючи на це, Калверт запропонував розпочати навчання українців роботі безпілотниками до того, як Білий дім ухвалить рішення, оскільки навчання операторів БПЛА може зайняти від трьох до чотирьох місяців.

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Рій невидимок. США працюють над новим ударним БПЛА MQ-Next

Раніше повідомлялося, що за даними Defense Express Україні вдалося модернізувати радянський безпілотник Ту-141 "Стриж" і зробити з нього щось подібне до крилатої ракети. Для модернізації машини були всі умови: дальність дії, швидкість польоту й інші вигідні характеристики.