ЗС РФ почали використовувати зенітні FPV-дрони проти українських БПЛА, — журналіст

Російська армія нарощує застосування FPV-перехоплювачів для боротьби з українськими розвідувальними та ударними безпілотниками.

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Про це повідомив воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко з посиланням на російських пропагандистів.

Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

У своєму Telegram-каналі він виклав фотографію українського безпілотного літального апарату "Лелека 100". Він призначений для ведення розвідки.

"Так бачить "Лелеку" український розвідувальний дрон російський FPV-перехоплювач. Росіяни нарощують масштаби використання FPV-дронів для боротьби з українськими безпілотниками", — так підписав знімок Андрій Цаплієнко.

Військкор відзначив, що Збройні сили Російської Федерації використовують зенітні FPV-дрони. Вони оснащені денною та нічною оптикою.

За словами журналіста, технологію FPV-перехоплювачів першими розпочали використовувати українські підрозділи понад рік тому в районі Серебрянського лісництва (Луганська область). Така тактика виявилась ефективною: ворог не розумів, що відбувається з його дронами Орлан, Zala, Supercam, оскільки зверху в них камер немає.

Нагадаємо, 31 березня командир взводу 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" розповів, що ЗС РФ застосовують дрони на оптоволокні, за якими буквально тягнуться дроти. На деяких напрямках вже почали утворюватись цілі "павутини", які перетворюються на пастки для інших БпЛА.

Додамо, що того ж дня від українських бійців стало відомо про активне застосування наземних роботизованих комплексів у бойових діях. Зокрема, у грудні 2024 року 13-та бригада Національної гвардії "Хартія" провела одну з перших роботизованих операцій, залучивши десятки дронів і бойових роботів. Однак поки що такі випадки залишаються рідкістю через технічні та тактичні обмеження.