ВС РФ начали использовать зенитные FPV-дроны против украинских БПЛА, — журналист

Российская армия наращивает применение FPV-перехватчиков для борьбы с украинскими разведывательными и ударными беспилотниками.

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Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко со ссылкой на российских пропагандистов.

Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

В своем Telegram-канале он выложил фотографию украинского беспилотного летательного аппарата "Аист 100". Он предназначен для ведения разведки.

"Так видит "Лелеку" украинский разведывательный дрон российский FPV-перехватчик. Россияне наращивают масштабы использования FPV-дронов для борьбы с украинскими беспилотниками", — так подписал снимок Андрей Цаплиенко.

Военкор отметил, что Вооруженные силы Российской Федерации используют зенитные FPV-дроны. Они оснащены дневной и ночной оптикой.

По словам журналиста, технологию FPV-перехватчиков первыми начали использовать украинские подразделения более года назад в районе Серебрянского лесничества (Луганская область). Такая тактика оказалась эффективной: враг не понимал, что происходит с его дронами Орлан, Zala, Supercam, поскольку сверху у них камер нет.

Напомним, 31 марта командир взвода 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" рассказал, что ВС РФ применяют дроны на оптоволокне, по которым буквально тянутся провода. На некоторых направлениях уже начали образовываться целые "паутины", которые превращаются в ловушки для других БпЛА.

Добавим, что в тот же день от украинских бойцов стало известно об активном применении наземных роботизированных комплексов в боевых действиях. В частности, в декабре 2024 года 13-я бригада Национальной гвардии "Хартия" провела одну из первых роботизированных операций, привлекая десятки дронов и боевых роботов. Однако пока такие случаи остаются редкостью из-за технических и тактических ограничений.