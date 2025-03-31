РФ намагається створити сіру зону: атаки російських БПЛА на Сумщину зросли у 20 разів (відео)

В Сумській області Збройні сили Російської Федерації збільшив у 20 разів застосування безпілотних літальних апаратів та в декілька разів — застосування керованих авіаційних бомб. Це призвело до збільшення кількості зруйнованої цивільної інфраструктури.

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Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону "Єдині новини". Він назвав ці показники серйозними.

"У 20 разів — це серйозні показники, внаслідок чого в п'ять разів збільшилась кількість знищених приватних будинків, багатоповерхівок, інфраструктури, цивільної інфраструктури. В першу чергу страждає аграрний бізнес — знищується вся прикордонна інфраструктура аграрного бізнесу", — розповів Володимир Артюх.

За словами очільника області, внаслідок російських обстрілів за добу було поранено 4 мирних жителі. Зокрема, через удари КАБами у Краснопільській громаді були зруйновані житлові будинки й постраждало 3 людини. Також поранено одну людину через удар FPV-дронуʼ

Володимир Артюх додав, що ворог намагається знищити все в 5- та 10-кілометровій зоні, перетворивши її на сіру зону. Голова адміністрації додав, що наразі перед стоїть велика задача — евакуація населення, зокрема, Сумського, Шосткинського та Охтирського району. Їх населені пункти зазнають найбільших обстрілів і ці громади, ці люди сьогодні евакуйовуються.

Вдень 24 березня ЗС РФ завдали удару по центру Сум. Згідно з даними місцевої влади, ворог вдарив по промисловому об'єкту.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки по житловому кварталу Сум збільшилась до 101 особи. Серед потерпілих — 23 дитини.