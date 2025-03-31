РФ пытается создать серую зону: атаки российских БПЛА на Сумщину выросли в 20 раз (видео)

В Сумской области Вооруженные силы Российской Федерации увеличили в 20 раз применение беспилотных летательных аппаратов и в несколько раз — применение управляемых авиационных бомб. Это привело к увеличению количества разрушенной гражданской инфраструктуры.

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Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона "Единые новости". Он назвал эти показатели серьезными.

"В 20 раз — это серьезные показатели, в результате чего в пять раз увеличилось количество уничтоженных частных домов, многоэтажек, инфраструктуры, гражданской инфраструктуры. В первую очередь страдает аграрный бизнес — уничтожается вся пограничная инфраструктура аграрного бизнеса", — рассказал Владимир Артюх.

По словам главы области, в результате российских обстрелов за сутки были ранены 4 мирных жителя. В частности, из-за ударов КАБами в Краснопольской громаде были разрушены жилые дома и пострадали 3 человека. Также ранен один человек из-за удара FPV-дрона

Владимир Артюх добавил, что враг пытается уничтожить все в 5- и 10-километровой зоне, превратив ее в серую зону. Глава администрации добавил, что сейчас перед ним стоит большая задача — эвакуация населения, в частности, Сумского, Шосткинского и Ахтырского района. Их населенные пункты подвергаются наибольшим обстрелам и эти общины, эти люди сегодня эвакуируются.

Днем 24 марта ВС РФ нанесли удар по центру Сум. Согласно данным местных властей, враг ударил по промышленному объекту.

Позже стало известно, что количество пострадавших в результате российской атаки по жилому кварталу Сум увеличилось до 101 человека. Среди пострадавших — 23 ребенка.