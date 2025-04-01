Використовують для знищення росіян: ЗСУ знайшли вразливість у російських БПЛА "Молния" (відео)

Українські захисники знайшли та використовують протягом певного часу вразливість російських БПЛА-камікадзе "Молния". Це дозволяє виявляти та знищувати їхніх операторів.

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Про це повідомляє Telegram-канал бійців, які перехоплюють російські дрони, під назвою WU Samurai. Ними виявлено технічну вразливість російських літаків типу "Молния", яка дозволяє визначати їхнє місцеперебування і завдавати точних ударів по екіпажу. Відповідним відео бійці поділились у себе на каналі.

"Для цього потрібно піднести невеличкий пристрій поближче до ворожого літачка", — йдеться в повідомленні.

Операція складається з двох етапів: перехоплювач виконує функцію радіорозвідки та контролю. Тим часом інший екіпаж завдає удару по ворожому бліндажу. Тому кожне знищення "Молний" – не просто випадковий збіг, а ретельно спланована робота українських підрозділів.

Зазначимо, що за інформацією командира взводу 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслава Бунятова з позивним "Осман" російські БпЛА заплутуються в оптоволокні. Річ в тому, що ЗС РФ почали використовувати відповідні дрони, за якими буквально тягнуться дроти. На деяких напрямках вже почали утворюватись цілі "павутини", які перетворюються на пастки для інших БпЛА. Це неодноразово фіксували у лісах на Лиманському напрямку.

Додамо, що за інформацією воєнного кореспондента Андрія Цаплієнка, російська армія нарощує застосування FPV-перехоплювачів для боротьби з українськими розвідувальними та ударними безпілотниками. ЗС РФ використовують зенітні FPV-дрони, оснащені денною та нічною оптикою.