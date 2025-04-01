Используют для уничтожения россиян: ВСУ нашли уязвимость в российских БПЛА "Молния" (видео)

Украинские защитники нашли и используют в течение определенного времени уязвимость российских БПЛА-камикадзе "Молния". Это позволяет выявлять и уничтожать их операторов.

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Об этом сообщает Telegram-канал бойцов, которые перехватывают российские дроны, под названием WU Samurai. Ими обнаружена техническая уязвимость российских самолетов типа "Молния", которая позволяет определять их местонахождение и наносить точные удары по экипажу. Соответствующим видео бойцы поделились у себя на канале.

"Для этого нужно поднести небольшое устройство поближе к вражескому самолету", — говорится в сообщении.

Операция состоит из двух этапов: перехватчик выполняет функцию радиоразведки и контроля. Тем временем другой экипаж наносит удар по вражескому блиндажу. Поэтому каждое уничтожение "Молний" — не просто случайное совпадение, а тщательно спланированная работа украинских подразделений.

Отметим, что по информации командира взвода 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислава Бунятова с позывным "Осман" российские БпЛА запутываются в оптоволокне. Дело в том, что ВС РФ начали использовать соответствующие дроны, по которым буквально тянутся провода. На некоторых направлениях уже начали образовываться целые "паутины", которые превращаются в ловушки для других БпЛА. Это неоднократно фиксировали в лесах на Лиманском направлении.

Добавим, что по информации военного корреспондента Андрея Цаплиенко, российская армия наращивает применение FPV-перехватчиков для борьбы с украинскими разведывательными и ударными беспилотниками. ВС РФ используют зенитные FPV-дроны, оснащенные дневной и ночной оптикой.