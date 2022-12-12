Споры в Пентагоне: ВВС США хотят отправить в Украину свои беспилотники Reaper, — Politico

В Вашингтоне с марта месяца идут дискуссии о возможности предоставления Украине ударных БПЛА, так как есть опасения, что россияне могут сбить беспилотник и получить доступ к секретным американским технологиям.

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В США рассматривают возможность поставок в Украину беспилотников MQ-9 Reaper, с целью пополнить свой арсенал БПЛА новейшими машинами. Однако после нескольких месяцев внутренних споров Пентагон так и не принял решения, несмотря на то, что беспилотники могли бы предоставить Украине возможности, которые она хотела получить с самого начала войны. Об этом пишут журналисты издания Politico.

В материале говорится, что Военно-воздушные силы США еще в марте этого года выступили с предложением отправить свои старые беспилотники Reaper в Украину. Но опасения того, что некоторые из них наверняка были бы сбиты, в результате чего россияне получили бы доступ к секретным технологиям, привели к многомесячному тупику в этом вопросе.

[ + – ] Американский БПЛА MQ-9 Reaper

Источники издания отмечают, что прения по поводу ударных беспилотников продолжаются гораздо дольше, чем по поводу других некогда спорных систем, таких как артиллерия и тактические ракетные комплексы дальнего действия, которые начали поступать к лету по мере эскалации боевых действий в Украине. Ситуация не продвинулась даже после того, как украинская сторона пообещала согласовывать с Вашингтоном цели перед нанесением ударов.

Журналисты подчеркивают, что предоставление Украине беспилотников MQ-9 Reaper и его армейской версии Gray Eagle было бы весьма кстати в ситуации, когда ВСУ перехватили инициативу на фронте и оказывают давление на позиции россиян возле Крыма и на Донбассе. Вместе с тем представители Минобороны Соединенных Штатов говорят о том, что этот вопрос не снят с повестки дня, поскольку Пентагон и производитель беспилотников General Atomics продолжают попытки сделать один или оба беспилотника пригодными для передачи Украине.

[ + – ] Американский БПЛА Gray Eagle

"Руководители General Atomics уже несколько месяцев поддерживают контакты с украинскими чиновниками, пытаясь достичь соглашения о передаче технологий, которое соответствовало бы правилам и опасениям США", — говорится в материале.

Комментируя ситуацию республиканец из Калифорнии Кен Калверт сказал, что ВВС США первоначально одобрили отправку MQ-9 Reaper в Украину с целью изменить ход войны, но после добавил, что руководство не "купилось" на эту идею. Несмотря на это Калверт предложил начать обучение украинцев работе беспилотниками до того, как Белый дом примет решение, так как обучение операторов БПЛА может занять от трех до четырех месяцев.

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Ранее сообщалось, что по данным Defense Express Украине удалось модернизировать советский беспилотник Ту-141 "Стриж" и сделать из него нечто подобное крылатой ракеты. Для модернизации машины были все условия — дальность действия, скорость полета и другие выгодные характеристики.