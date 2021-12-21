Рой невидимок. США работают над новым ударным БПЛА MQ-Next

В поиске замены беспилотнику MQ-9 Reaper ВВС США изучают различные интересные варианты и пока не спешат разрабатывать план на будущее. Эти БПЛА будут маленькими, скрытными, вооруженными до зубов и смогут работать в рое, ведя наблюдение за незнакомыми районами.

Американские военные инженеры работают над интересной программой под названием MQ-Next, в рамках которой не нужно погружаться в мир технологических исследований и "царство возможного", чтобы определить, как будут выглядеть будущие беспилотники, идущие на смену Reaper. Предполагается, что эти БПЛА будут маленькими, скрытными, вооруженными до зубов и смогут работать в рое, ведя наблюдение за полем боя. Пока ВВС США привержены этому пути развития, инновационные решения инженеров получают дополнительную поддержку, внимание и финансирование, а также время для доработки. Ввод в эксплуатацию MQ-Next планируется не раньше 2031 года, а значит, времени на разработку самых лучших беспилотников следующего поколения достаточно.

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Фокус перевел новый текст Криса Осборна, посвященный разработкам ударного БПЛА США следующего поколения.

"До середины 2030-х нам хватит существующих трех сотен платформ [MQ-9 Reaper], так что есть время, чтобы все обдумать и рассмотреть различные системы", – говорит в интервью Институту аэрокосмических исследований Митчелла генерал-лейтенант Дэвид Нахом, заместитель начальника штаба ВВС по планированию и программам.

[ + – ] Ввод в эксплуатацию MQ-Next планируется не раньше 2031 года, а значит, времени на разработку самых лучших беспилотников следующего поколения достаточно. Фото: Northrop Grumman

По словам Нахома, одной из основных областей разработки является сетевое взаимодействие, которое включает в себя объединение в группы пилотируемых и беспилотных воздушных судов, мультиплатформенное подключение беспилотников и синергию между беспилотниками.

Развитие сетевых технологий позволяет обмениваться данными с низкой задержкой между пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами, что даст возможность ВВС использовать маленькие и живучие беспилотники, способные обмениваться изображениями наблюдения и данными целеуказания друг с другом в режиме реального времени. Таким образом не будет необходимости рисковать, отправляя на поле боя крупные и потенциально более уязвимые воздушные суда. Рои беспилотников могут выполнять роль мощнейших средствами разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR), проверяя противовоздушную оборону противника и покрывая периметр вражеских сил, не подвергая пилотов и пилотируемые самолеты риску ответной атаки.

"Современные беспилотные системы можно использовать во многом совершенно иначе, чем в прошлом, – объясняет Нахом. – Беспилотная авиация способна защищать более ценные системы".

Все эти исследования, испытания, инновации и технологические изыскания стали возможны благодаря успешности и функциональности БПЛА MQ-9 Reaper, который модернизировался на протяжении многих лет. В отличие от первых моделей, современные MQ-9 Reaper оснащены топливными баками с увеличенным сроком службы, универсальным интерфейсом вооружения, позволяющим использовать более широкий арсенал ударного оружия, обработкой данных с помощью искусственного интеллекта, обновленным программным обеспечением и усовершенствованными датчиками. Кроме того, ВВС корректируют тактику применения самолета MQ-9 Reaper, например, изменяя траекторию его полета, чтобы сделать его менее предсказуемым для противников США. Теперь он может летать на больших высотах, что стало возможным благодаря существенному улучшению дальности и точности сенсоров MQ-9 Reaper. Цель ВВС – обеспечить живучесть и устойчивость системы ISR, и MQ-9 Reaper полностью ей соответствует.

[ + – ] В отличие от первых моделей, современные MQ-9 Reaper оснащены топливными баками с увеличенным сроком службы, универсальным интерфейсом вооружения, позволяющим использовать более широкий арсенал ударного оружия. Фото: nationalinterest.org

"У нас есть время разобраться с необходимыми возможностями, пока MQ-9 не сняли с вооружения", – говорит Нахом.

Об авторе

Крис Осборн – редактор отдела обороны National Interest. Ранее Осборн работал в Пентагоне в качестве высококвалифицированного эксперта в офисе помощника государственного секретаря Вооруженных Сил по закупкам, логистике и технологиям. Кроме того, Осборн работал ведущим и военным экспертом на национальных телеканалах. Выступал на Fox News, MSNBC, The Military Channel и The History Channel как приглашенный военный эксперт. Магистр сравнительного литературоведения Университета Колумбии.