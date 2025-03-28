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Военный Фокус Российско-украинская война

Ребенок из Купянска рядом с солдатом РФ: World Press Photo показала "лучшие" кадры года

World Press Photo 2025, конкурс фото, фото война РФ, фото российско-украинская война, фото девочка из Купянска, фото солдат РФ
Фото: World Press Photo | World Press Photo 2025 опубликовало итоги конкурса лучших фото

Жюри глобальной платформы World Press Photo 2025 выбрало лучшие кадры, снятые фотографами мира в 2024 году, и среди них обнаружили кадры с войны РФ. В одной из номинаций рядом поставили фото девочки Ангелины из Купянска и фото солдата российской армии, который убивал украинцев в Бахмуте. Украинские фотографы отреагировали на решение платформы, а жюри вообще не заметило проблемы.

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Лучшие фото World Press Photo 2025 опубликованы на платформе фотографов и сопровождаются комментариями и обоснованиями.

Организаторы конкурса рассказали, что выбирали из 60 тысяч работ, которые сделали более 3 тыс. мастеров из 141 страны мира. В номинации "Европа" Single-фото (единичное) основное внимание отдали войне в Украине, говорится в статье. На одной фотографии, которая победила в этой номинации — 6-летняя Ангелина, которая была вынуждена уехать из Купянска, поскольку к этому городу слишком приблизились солдаты ВС РФ. Видим девочку, которая вытянулась на диване. Автор работы — Флориан Бахмаер. Жюри написало, что хотело показать детей в мире насилия.

"Их невинность была разрушена, но их дух вынослив, когда они адаптировались к новой жизни", — говорится в описании.

Война РФ, World Press Photo 2025, фото Ангелина, фото Купянск, фото Купянск Fullscreen
Война РФ — фото с девочкой Ангелиной World Press Photo 2025
Фото: World Press Photo

Соседнее "лучшее" фото показывает раненого мужчину, вокруг которого возятся врачи. В описании указано, что это солдат ВС РФ, которого призвали в армию накануне вторжения в Украину. После этого он воевал против украинцев под Бахмутом, получил ранения. Момент, когда убийце спасают жизнь, зафиксировала фотограф Нанна Хайтманн.

Война РФ, World Press Photo 2025, фото солдат РФ Fullscreen
Война РФ — фото с российским солдатом на World Press Photo 2025
Фото: World Press Photo

Рядом с обоими фото жюри конкурса написало, что они видят в них "идеальный тандем" и "мощную пару". Указывается, что два изображения показывают две стороны войны. По мнению организаторов World Press Photo, поставленные рядом фото "раскрывают как физические, так и психологические потери войны, а сочетание дает более глубокое и детализированное видение конфликта с далеко идущими глобальными последствиями".

Война РФ, World Press Photo 2025, жюри Fullscreen
Война РФ — мнение жюри World Press Photo
Фото: Скриншот

Кроме фото Ангелины и солдата ВС РФ, есть другие странные работы, на которые обратило внимание медиа "Суспільне". Одна из них — работа "Протесты в Грузии": фотограф Михаил Терещенко работает на росСМИ ТАСС. Другой пример — серия работ Алены Кардаш: это россиянка, которая живет в Германии и фотографирует жизнь в РФ, написало "Суспільне".

Война РФ — какая реакция на World Press Photo 2025

На выбор World Press Photo 2025 отреагировала Украинская ассоциация профессиональных фотографов. На странице Facebook украинцы написали, что удивлены решением жюри, которое номинировало россиян, а также белорусов и немцев за работы о российско-украинской войне. Они объяснили, что это представители пропаганды, которые хотят вызвать сочувствие к стране-агрессору. По мнению ассоциации, жюри нарушило цель конкурса и отступило от высоких стандартов.

Война РФ, World Press Photo 2025, украинские фотографы Fullscreen
Война РФ — реакция Украинской ассоциации профессиональных фотографов
Фото: Скриншот

Отметим, 20 февраля Фокус писал о конкурсе манги, в котором выиграл комикс о войне РФ. Комикс создала группа японских художников. Главная тема работы — жизнь украинского солдата, который защищает родину на фронте.

Напоминаем, Американской академии кинематографических искусств и наук номинировала на "Оскар" украинскую документальную ленту "Фарфоровая война", в которой говорится о жизни художников во время войны РФ.