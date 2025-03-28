Ребенок из Купянска рядом с солдатом РФ: World Press Photo показала "лучшие" кадры года

Жюри глобальной платформы World Press Photo 2025 выбрало лучшие кадры, снятые фотографами мира в 2024 году, и среди них обнаружили кадры с войны РФ. В одной из номинаций рядом поставили фото девочки Ангелины из Купянска и фото солдата российской армии, который убивал украинцев в Бахмуте. Украинские фотографы отреагировали на решение платформы, а жюри вообще не заметило проблемы.

Related video

Лучшие фото World Press Photo 2025 опубликованы на платформе фотографов и сопровождаются комментариями и обоснованиями.

Организаторы конкурса рассказали, что выбирали из 60 тысяч работ, которые сделали более 3 тыс. мастеров из 141 страны мира. В номинации "Европа" Single-фото (единичное) основное внимание отдали войне в Украине, говорится в статье. На одной фотографии, которая победила в этой номинации — 6-летняя Ангелина, которая была вынуждена уехать из Купянска, поскольку к этому городу слишком приблизились солдаты ВС РФ. Видим девочку, которая вытянулась на диване. Автор работы — Флориан Бахмаер. Жюри написало, что хотело показать детей в мире насилия.

"Их невинность была разрушена, но их дух вынослив, когда они адаптировались к новой жизни", — говорится в описании.

Война РФ — фото с девочкой Ангелиной World Press Photo 2025 Фото: World Press Photo

Соседнее "лучшее" фото показывает раненого мужчину, вокруг которого возятся врачи. В описании указано, что это солдат ВС РФ, которого призвали в армию накануне вторжения в Украину. После этого он воевал против украинцев под Бахмутом, получил ранения. Момент, когда убийце спасают жизнь, зафиксировала фотограф Нанна Хайтманн.

Война РФ — фото с российским солдатом на World Press Photo 2025 Фото: World Press Photo

Рядом с обоими фото жюри конкурса написало, что они видят в них "идеальный тандем" и "мощную пару". Указывается, что два изображения показывают две стороны войны. По мнению организаторов World Press Photo, поставленные рядом фото "раскрывают как физические, так и психологические потери войны, а сочетание дает более глубокое и детализированное видение конфликта с далеко идущими глобальными последствиями".

Война РФ — мнение жюри World Press Photo Фото: Скриншот

Кроме фото Ангелины и солдата ВС РФ, есть другие странные работы, на которые обратило внимание медиа "Суспільне". Одна из них — работа "Протесты в Грузии": фотограф Михаил Терещенко работает на росСМИ ТАСС. Другой пример — серия работ Алены Кардаш: это россиянка, которая живет в Германии и фотографирует жизнь в РФ, написало "Суспільне".

Война РФ — какая реакция на World Press Photo 2025

На выбор World Press Photo 2025 отреагировала Украинская ассоциация профессиональных фотографов. На странице Facebook украинцы написали, что удивлены решением жюри, которое номинировало россиян, а также белорусов и немцев за работы о российско-украинской войне. Они объяснили, что это представители пропаганды, которые хотят вызвать сочувствие к стране-агрессору. По мнению ассоциации, жюри нарушило цель конкурса и отступило от высоких стандартов.

Война РФ — реакция Украинской ассоциации профессиональных фотографов Фото: Скриншот

Отметим, 20 февраля Фокус писал о конкурсе манги, в котором выиграл комикс о войне РФ. Комикс создала группа японских художников. Главная тема работы — жизнь украинского солдата, который защищает родину на фронте.

Напоминаем, Американской академии кинематографических искусств и наук номинировала на "Оскар" украинскую документальную ленту "Фарфоровая война", в которой говорится о жизни художников во время войны РФ.