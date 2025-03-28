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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Дитина з Куп'янська поруч з солдатом РФ: World Press Photo показала "кращі" кадри року

World Press Photo 2025, конкурс фото, фото війна РФ, фото російсько-українська війна, фото дівчинка з Куп'янська, фото солдат РФ
Фото: World Press Photo | World Press Photo 2025 опублікувало підсумки конкурсу кращих фото

Журі глобальної платформи World Press Photo 2025 обрало кращі кадри, зняті фотографами світу у 2024 році, і серед них виявили кадри з війни РФ. У одній з номінацій поруч поставили фото дівчинки Ангеліни з Куп'янська та фото солдата російської армії, який убивав українців в Бахмуті. Українські фотографи відреагували на рішення платформи, а журі взагалі не помітило проблеми.

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Кращі фото World Press Photo 2025 опубліковані на платформі фотографів та супроводжуються коментарями й обґрунтуваннями.

Організатори конкурсу розповіли, що обирали з 60 тисяч робіт, які зробили більш як 3 тис. майстрів зі 141 країни світу. У номінації "Європа" Single-фото (одиничне) основну увагу віддали війні в Україні, ідеться у статті. На одні фотографії, яка перемогла у цій номінації — 6-річна Ангеліна, яка була змушена виїхати з Куп'янська, оскільки до цього міста надто наблизились солдати ЗС РФ. Бачимо дівчинку, яка витягнулась на дивані. Автор роботи — Флоріан Бахмаєр. Журі написало, що хотіло показати дітей у світі насильства.

"Їхня невинність була зруйнована, але їхній дух витривалий, коли вони адаптувалися до нового життя", — ідеться у описі.

Війна РФ, World Press Photo 2025, фото Ангеліна, фото Куп'янськ Fullscreen
Війна РФ - фото з дівчинкою Ангеліною World Press Photo 2025
Фото: World Press Photo

Сусіднє "краще" фото показує пораненого чоловіка, навколо якого пораються лікарі. В описі вказано, що це солдат ЗС РФ, якого призвали в армію напередодні вторгнення в Україну. Після цього він воював проти українців під Бахмутом, отримав поранення. Момент, коли убивці рятують життя, зафіксувала фотографка Нанна Хайтманн.

Війна РФ, World Press Photo 2025, фото солдат РФ Fullscreen
Війна РФ - фото з російським солдатом на World Press Photo 2025
Фото: World Press Photo

Поруч з обома фото журі конкурсу написало, що вони бачать в них "ідеальний тандем" і "потужну пару". Вказується, що два зображення показують дві сторони війни. На думку організаторів World Press Photo, поставлені поруч фото "розкривають як фізичні, так і психологічні втрати війни, а поєднання дає глибше та деталізованіше бачення конфлікту з далекосяжними глобальними наслідками".

Війна РФ, World Press Photo 2025, журі Fullscreen
Війна РФ - думка журі World Press Photo
Фото: Скриншот

Крім фото Ангеліни та солдата ЗС РФ, є інші дивні роботи, на які звернуло увагу медіа "Суспільне". Одна з них — робота "Протести в Грузії": фотограф Михайло Терещенко працює на росЗМІ ТАСС. Інший приклад — серія робіт Альони Кардаш: це росіянки, яка живе в Німеччині та фотографує життя в РФ, написало "Суспільне".

Війна РФ — яка реакція на World Press Photo 2025

На вибір World Press Photo 2025 відреагувала Українська асоціації професійних фотографів. На сторінці Facebook українці написали, що здивовані рішенням журі, яке номінувало росіян, а також білорусів та німців за роботи про російсько-українську війну. Вони пояснили, що це представники пропаганди, які хочуть викликати співчуття до країни-агресора. На думку асоціації, журі порушило ціль конкурсу та відступило від високих стандартів.

Війна РФ, World Press Photo 2025, українські фотографи Fullscreen
Війна РФ - реакція Українських асоціації професійних фотографів
Фото: Скриншот

Зазначимо, 20 лютого Фокус писав про конкурс манги, в якій виграв комікс про війну РФ. Комікс створила група японських художників. Головна тема роботи — життя українського солдата, який захищає батьківщину на фронті.

Нагадуємо, Американської академії кінематографічних мистецтв та наук номінувала на "Оскар" українську документальну стрічку "Порцелянова війна", у якій ідеться про життя митців під час війни РФ.