Дитина з Куп'янська поруч з солдатом РФ: World Press Photo показала "кращі" кадри року

Журі глобальної платформи World Press Photo 2025 обрало кращі кадри, зняті фотографами світу у 2024 році, і серед них виявили кадри з війни РФ. У одній з номінацій поруч поставили фото дівчинки Ангеліни з Куп'янська та фото солдата російської армії, який убивав українців в Бахмуті. Українські фотографи відреагували на рішення платформи, а журі взагалі не помітило проблеми.

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Кращі фото World Press Photo 2025 опубліковані на платформі фотографів та супроводжуються коментарями й обґрунтуваннями.

Організатори конкурсу розповіли, що обирали з 60 тисяч робіт, які зробили більш як 3 тис. майстрів зі 141 країни світу. У номінації "Європа" Single-фото (одиничне) основну увагу віддали війні в Україні, ідеться у статті. На одні фотографії, яка перемогла у цій номінації — 6-річна Ангеліна, яка була змушена виїхати з Куп'янська, оскільки до цього міста надто наблизились солдати ЗС РФ. Бачимо дівчинку, яка витягнулась на дивані. Автор роботи — Флоріан Бахмаєр. Журі написало, що хотіло показати дітей у світі насильства.

"Їхня невинність була зруйнована, але їхній дух витривалий, коли вони адаптувалися до нового життя", — ідеться у описі.

Війна РФ - фото з дівчинкою Ангеліною World Press Photo 2025 Фото: World Press Photo

Сусіднє "краще" фото показує пораненого чоловіка, навколо якого пораються лікарі. В описі вказано, що це солдат ЗС РФ, якого призвали в армію напередодні вторгнення в Україну. Після цього він воював проти українців під Бахмутом, отримав поранення. Момент, коли убивці рятують життя, зафіксувала фотографка Нанна Хайтманн.

Війна РФ - фото з російським солдатом на World Press Photo 2025 Фото: World Press Photo

Поруч з обома фото журі конкурсу написало, що вони бачать в них "ідеальний тандем" і "потужну пару". Вказується, що два зображення показують дві сторони війни. На думку організаторів World Press Photo, поставлені поруч фото "розкривають як фізичні, так і психологічні втрати війни, а поєднання дає глибше та деталізованіше бачення конфлікту з далекосяжними глобальними наслідками".

Війна РФ - думка журі World Press Photo Фото: Скриншот

Крім фото Ангеліни та солдата ЗС РФ, є інші дивні роботи, на які звернуло увагу медіа "Суспільне". Одна з них — робота "Протести в Грузії": фотограф Михайло Терещенко працює на росЗМІ ТАСС. Інший приклад — серія робіт Альони Кардаш: це росіянки, яка живе в Німеччині та фотографує життя в РФ, написало "Суспільне".

Війна РФ — яка реакція на World Press Photo 2025

На вибір World Press Photo 2025 відреагувала Українська асоціації професійних фотографів. На сторінці Facebook українці написали, що здивовані рішенням журі, яке номінувало росіян, а також білорусів та німців за роботи про російсько-українську війну. Вони пояснили, що це представники пропаганди, які хочуть викликати співчуття до країни-агресора. На думку асоціації, журі порушило ціль конкурсу та відступило від високих стандартів.

Війна РФ - реакція Українських асоціації професійних фотографів Фото: Скриншот

Зазначимо, 20 лютого Фокус писав про конкурс манги, в якій виграв комікс про війну РФ. Комікс створила група японських художників. Головна тема роботи — життя українського солдата, який захищає батьківщину на фронті.

Нагадуємо, Американської академії кінематографічних мистецтв та наук номінувала на "Оскар" українську документальну стрічку "Порцелянова війна", у якій ідеться про життя митців під час війни РФ.