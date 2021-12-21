Рій невидимок. США працюють над новим ударним БПЛА MQ-Next

У пошуку заміни безпілотнику MQ-9 Reaper ВПС США вивчають різні цікаві варіанти і поки що не поспішають розробляти план на майбутнє. Ці БПЛА будуть маленькі, потайливі, озброєні до зубів і зможуть працювати в рої, ведучи спостереження за незнайомими районами.

Американські військові інженери працюють над цікавою програмою під назвою MQ-Next, у межах якої не потрібно занурюватися у світ технологічних досліджень та "царство можливого", щоб визначити, як виглядатимуть майбутні безпілотники, що йдуть на зміну Reaper. Передбачається, що ці БПЛА будуть маленькі, потайливі, озброєні до зубів і зможуть працювати в рої, ведучи спостереження за полем бою. Поки ВПС США віддані цьому шляху розвитку, інноваційні рішення інженерів отримують додаткову підтримку, увагу та фінансування, а також час для доопрацювання. Введення в експлуатацію MQ-Next планується не раніше 2031 року, а отже часу на розробку найкращих безпілотників наступного покоління достатньо.

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Фокус переклав новий текст Кріса Осборна, присвячений розробкам ударного БПЛА США наступного покоління.

"До середини 2030-х нам вистачить існуючих трьох сотень платформ [MQ-9 Reaper], так що є час, щоб все обміркувати та розглянути різні системи", — говорить в інтерв'ю Інституту аерокосмічних досліджень Мітчелла генерал-лейтенант Девід Нахом, заступник начальника штабу ВПС з планування та програм.

[ + – ] Введення в експлуатацію MQ-Next планується не раніше 2031 року, а отже часу на розробку найкращих безпілотників наступного покоління достатньо. Фото: Northrop Grumman

За словами Нахома, однією з основних сфер розробки є мережна взаємодія, яка включає об'єднання в групи пілотованих і безпілотних повітряних суден, мультиплатформне підключення безпілотників і синергію між безпілотниками.

Розвиток мережевих технологій дозволяє обмінюватися даними з низькою затримкою між пілотованими та безпілотними літальними апаратами, що дасть можливість ВПС використовувати маленькі та живучі безпілотники, здатні обмінюватися зображеннями спостереження та даними цілевказівки один з одним у режимі реального часу. Таким чином не буде потреби ризикувати, відправляючи на поле бою великі та потенційно більш вразливі повітряні судна. Рої безпілотників можуть виконувати роль найпотужніших засобів розвідки, спостереження та рекогностування (ISR), перевіряючи протиповітряну оборону противника і покриваючи периметр ворожих сил, не піддаючи пілотів і пілотовані літаки ризику атаки у відповідь.

"Сучасні безпілотні системи можна використовувати багато в чому інакше, ніж у минулому, – пояснює Нахом. – Безпілотна авіація здатна захищати цінніші системи".

Всі ці дослідження, випробування, інновації та технологічні дослідження стали можливими завдяки успішності та функціональності БПЛА MQ-9 Reaper, який модернізувався протягом багатьох років. На відміну від перших моделей, сучасні MQ-9 Reaper оснащені паливними баками зі збільшеним терміном служби, універсальним інтерфейсом озброєння, що дозволяє використовувати ширший арсенал ударної зброї, обробку даних за допомогою штучного інтелекту, оновленим програмним забезпеченням та вдосконаленими датчиками. Крім того, ВПС коригують тактику застосування літака MQ-9 Reaper, наприклад, змінюючи траєкторію його польоту, щоб зробити його менш передбачуваним для супротивників США. Тепер він може літати на великих висотах, що стало можливим завдяки суттєвому покращенню дальності та точності сенсорів MQ-9 Reaper. Мета ВПС – забезпечити живучість та стійкість системи ISR, і MQ-9 Reaper повністю їй відповідає.

[ + – ] На відміну від перших моделей, сучасні MQ-9 Reaper оснащені паливними баками зі збільшеним терміном служби, універсальним інтерфейсом озброєння, що дозволяє використовувати ширший арсенал ударної зброї. Фото: nationalinterest.org

"Ми маємо час розібратися з необхідними можливостями, поки MQ-9 не зняли з озброєння", — говорить Нахом.

Про автора

Кріс Осборн – редактор відділу оборони National Interest. Раніше Осборн працював у Пентагоні як висококваліфікований експерт в офісі помічника державного секретаря Збройних Сил із закупівель, логістики та технологій. Крім того, Осборн працював провідним та військовим експертом на національних телеканалах. Виступав на Fox News, MSNBC, The Military Channel та The History Channel як запрошений військовий експерт. Магістр порівняльного літературознавства Університету Колумбії.