Бойові дрони планують розміщувати на мобільних морських базах: навіщо це потрібно

На морські платформи зможуть сідати не лише БПЛА, а й винищувачі та літаки морської піхоти.

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Компанія General Dynamics, яка понад 30 років співпрацює з ВМС США, заявила про свої плани переробити великі експедиційні морські бази (ESB) на базові кораблі для дронів, пише Interestingengineering.

General Dynamics, яку в США заведено називати NASSCO, внесла кілька великих змін до своєї лінійки ESB з огляду на новий тренд використання безпілотників усіх типів у воєнних конфліктах, особливо через напад Росії на Україну. Зазвичай ESB є багатоцільовими платформами для різних операцій: розвідки, спостереження, протимінних заходів тощо. Але тепер планується, що вони стануть мобільними морськими аеропортами для дронів.

[ + – ] На платформу зможуть сідати не лише гелікоптери, а й винищувачі F-35B Фото: ВМС США

З цією метою NASSCO розробила кілька змін у своїх ESB. Наприклад, там з'явиться інша кормова кабіна екіпажу, будуть додані ремонтні блоки та можливість поповнення запасів у море. Але однією з головних змін є обладнання цих мобільних баз відсіками для підводних безпілотників, таких як Lockheed Orca Extra-Large UUV. А на саму базу зможуть прямо в морі сідати винищувачі F-35B, як на справжній авіаносець.

[ + – ] Презентація можливостей оновлених експедиційних морських баз ВМС США

Однак можливість садити винищувачі прямо на ESB не є першочерговим завданням. Набагато важливіше забезпечити посадку літаків морської піхоти, таких як зможуть V-22 Osprey та CH-53K King Stallions, заявляють у компанії.

Своє бачення майбутнього великих експедиційних морських баз NASSCO представила на виставці Sea Air Space Exposition 2022 і зараз очікує на рішення Міністерства оборони США.

Раніше Фокус писав, що прості квадрокоптери можуть замінити бойові дрони: коли і чому це станеться.