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Діджитал

Бойові дрони планують розміщувати на мобільних морських базах: навіщо це потрібно

дрони, безпілотники, БПЛА, ВМС США, винищувачі США, підводні безпілотники, гелікоптери США
Фото: Соцмережi

На морські платформи зможуть сідати не лише БПЛА, а й винищувачі та літаки морської піхоти.

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Компанія General Dynamics, яка понад 30 років співпрацює з ВМС США, заявила про свої плани переробити великі експедиційні морські бази (ESB) на базові кораблі для дронів, пише Interestingengineering.

General Dynamics, яку в США заведено називати NASSCO, внесла кілька великих змін до своєї лінійки ESB з огляду на новий тренд використання безпілотників усіх типів у воєнних конфліктах, особливо через напад Росії на Україну. Зазвичай ESB є багатоцільовими платформами для різних операцій: розвідки, спостереження, протимінних заходів тощо. Але тепер планується, що вони стануть мобільними морськими аеропортами для дронів.

дрони, безпілотники, БПЛА, ВМС США, винищувачі США, підводні безпілотники, гелікоптери США Fullscreen
На платформу зможуть сідати не лише гелікоптери, а й винищувачі F-35B
Фото: ВМС США

З цією метою NASSCO розробила кілька змін у своїх ESB. Наприклад, там з'явиться інша кормова кабіна екіпажу, будуть додані ремонтні блоки та можливість поповнення запасів у море. Але однією з головних змін є обладнання цих мобільних баз відсіками для підводних безпілотників, таких як Lockheed Orca Extra-Large UUV. А на саму базу зможуть прямо в морі сідати винищувачі F-35B, як на справжній авіаносець.

Презентація можливостей оновлених експедиційних морських баз ВМС США

Однак можливість садити винищувачі прямо на ESB не є першочерговим завданням. Набагато важливіше забезпечити посадку літаків морської піхоти, таких як зможуть V-22 Osprey та CH-53K King Stallions, заявляють у компанії.

Своє бачення майбутнього великих експедиційних морських баз NASSCO представила на виставці Sea Air Space Exposition 2022 і зараз очікує на рішення Міністерства оборони США.

Раніше Фокус писав, що прості квадрокоптери можуть замінити бойові дрони: коли і чому це станеться.