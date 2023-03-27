На вооружении ВСУ появились редкие австралийские БТРы на базе М113 – СМИ (фото)

Официально Австралия не анонсировала передачу грузовых версий бронетранспортеров, однако журналисты отмечают, что они есть только в австралийских вооруженных силах.

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Украинские военные получили на вооружение бронетранспортеры M113AS4 ALV в грузовой версии Ute. Об этом сообщает Defense Express.

Официально Австралия не анонсировала передачу грузовых версий БТР М113. Такая версия бронетранспортера предназначена для доставки грузов на передовую. Украинские военные используют машину как "классический" транспортер для пехоты. БТР М113AS4 ALV есть на вооружении только в Австралии. Таких машин было на вооружении до 50 единиц.

Австралийская армия использует грузовые БТРы для логистики. Машина способна перевозить на борту от 5 до 7 тонн в специальных контейнерах. Они могут перевозить продукты, боеприпасы или горючее. Также в издании не исключают, что австралийский БТР может взять на буксир 105-мм гаубицу М119 или перевозить блок ракет для западных РСЗО типа HIMARS и M270.

Грузовой БТР М113 используется только в австралийской армии.

Напомним, 15 марта американская армия начала получать новые БТР AMPV для замены устаревших М113.

10 марта в ВМС Австралии поступили надводные беспилотники Bluebottle для отслеживания ситуации на море. Это дешевый и эффективный вариант улучшения осведомленности, отмечают военные.