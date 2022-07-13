Зброя з іншого кінця світу: допомога Австралії Україні

За межами НАТО Австралія є найбільшим донором української оборони. Враховуючи те, що значна частина допомоги — це громіздкі броньовики, які доставляють повітрям, австралійську допомогу не можна назвати інакше як разючою.

Австралія довела, що відстань — не перешкода, якщо йдеться про підтримку дружньої країни, яка потребує допомоги.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Виділивши 388 мільйонів доларів як військову допомогу Україні з початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого, Австралія залишається найбільшим за межами НАТО донором української оборони. Враховуючи, що значна частина військової допомоги Австралії складається з громіздких броньованих машин, які доводиться доставляти в Європу повітрям, зусилля Австралії з підтримки України не можна назвати інакше як разючими.

Фокус переклав новий розбір аналітиків Стейна Мітцера та Йоста Оліманса, авторів військового блогу Oryx, присвяченого військовій допомозі Австралії Україні.

Австралія — найбільший донор озброєнь для України (за межами НАТО)

Загалом Австралія вже поставила або пообіцяла Україні 28 БТР M113AS4 та 60 бронемашин із посиленим мінним захистом (MRAP) Bushmaster.

БТР M113AS4 набагато потужніший за старі моделі M113, обіцяні США, Португалією та Литвою, за рахунок нового двигуна, трансмісії, підвіски, балістичного захисту та вежі з 12,7-мм ручним кулеметом M2. "Бушмайстри" ж захищені від саморобних вибухових пристроїв та оснащені дистанційним бойовим модулем EOS R400S-Mk2 із 7,62-мм легким кулеметом M240C.

Важливо

"З тобою буде мій меч": яку зброю Литва передала Україні

Спільно з Канадою та США Австралія також поставила Україні 155-мм гаубиці M777. Загалом у травні 2022 року з Австралії надійшло шість гаубиць M777A2 (загалом їй зараз належать 54 одиниці). Подальша військова допомога враховувала безпілотні повітряні та наземні транспортні засоби та радарні системи, хоча докладна інформація про їх типи та кількість поки що відсутня. Також за останні місяці Україна отримала кілька тисяч штурмових гвинтівок F88 Austeyr та бойову техніку на суму 50 мільйонів доларів (враховуючи ракети та боєприпаси).

Окрім бойової техніки Австралія поставила українській армії "тактичні хибні цілі". Ймовірно, серед них танки серії Т-72, БМП та системи ППО, виготовлені австралійською компанією GaardTech. Ці хибні цілі можуть заманити російські гелікоптери, безпілотники й артилерію, щоб атакувати їх, тим самим рятуючи справжню машину або систему, яка знаходиться поблизу, а також фіксуючи російські цілі. Оскільки російсько-українська війна і не думає закінчуватись, очікуються нові партії військової допомоги з боку Австралії. Вона могла б передати велику кількість своїх БТР M113, тому що на озброєння австралійської армії незабаром надійдуть БМП KF41/AS21.

[ + – ] "Єдині з Україною" на австралійській гаубиці M777A2, відправленій в Україну

Важливо

Чому Україна вчить армію США. Перші уроки

Нижче наведено список військової техніки, поставленої чи обіцяної Австралією Україні за часи російського вторгнення 2022 року. Список відсортований за категоріями озброєнь. Зверніть увагу, що через конфіденційний характер деяких постачань зброї можна робити припущення лише щодо нижньої межі загального обсягу поставленого озброєння. Цей список оновлюватиметься в міру оголошення або розкриття інформації про подальшу військову підтримку.

Бронетранспортери (БТР)

28 M113AS4 [поставляються з червня 2022 року й далі];

бронемашини з посиленим мінним захистом (MRAP);

60 бронемашин Bushmaster [поставляються з квітня 2022 року й далі].

Буксована артилерія

6 155-мм гаубиць M777 [квітень 2022 р.].

Розвідувальні БПЛА

безпілотні повітряні та наземні засоби [будуть поставлені].

Різне озброєння