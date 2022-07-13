Оружие с другого конца света: помощь Австралии Украине
За пределами НАТО Австралия является крупнейшим донором украинской обороны. Учитывая то, что значительная часть помощи — это громоздкие броневики, которые доставляют по воздуху, австралийскую помощь нельзя назвать иначе как впечатляющей.
Австралия доказала, что расстояние – не преграда, если речь идет о поддержке дружественной страны, нуждающейся в помощи.
Выделив 388 миллионов долларов в виде военной помощи Украине с момента начала вторжения России в Украину 24 февраля, Австралия остается крупнейшим за пределами НАТО донором украинской обороны. Учитывая, что значительная часть военной помощи Австралии состоит из громоздких бронированных машин, которые приходится доставлять в Европу по воздуху, усилия Австралии по поддержке Украины нельзя назвать иначе как впечатляющими.
Фокус перевел новый разбор аналитиков Стейна Митцера и Йоста Олиманса, авторов военного блога Oryx, посвященный военной помощи Австралии Украине.
Австралия — крупнейший донор вооружений для Украины (помимо НАТО)
В общей сложности Австралия уже поставила или пообещала Украине 28 БТР M113AS4 и 60 бронемашин с усиленной минной защитой (MRAP) Bushmaster.
БТР M113AS4 гораздо мощнее старых моделей M113, обещанных США, Португалией и Литвой, за счет нового двигателя, трансмиссии, подвески, баллистической защиты и башни с 12,7-мм ручным пулеметом M2. "Бушмастеры" же защищены от самодельных взрывных устройств и оснащены дистанционным боевым модулем EOS R400S-Mk2 с 7,62-мм легким пулеметом M240C.Важно
Совместно с Канадой и США Австралия также поставила Украине 155-мм гаубицы M777. В общей сложности в мае 2022 года из Австралии поступило шесть гаубиц M777A2 (всего ей в настоящее время принадлежат 54 единицы). Дальнейшая военная помощь включала беспилотные воздушные и наземные транспортные средства и радарные системы, хотя подробная информация об их типах и количестве пока что отсутствует. Также за последние месяцы Украина получила несколько тысяч штурмовых винтовок F88 Austeyr и боевую технику на сумму 50 миллионов долларов (включая ракеты и боеприпасы).
Кроме боевой техники Австралия поставила украинской армии "тактические ложные цели". Вероятно, среди них танки серии Т-72, БМП и системы ПВО, изготовленные австралийской компанией GaardTech. Эти ложные цели могут заманить российские вертолеты, беспилотники и артиллерию, чтобы атаковать их, тем самым спасая настоящую машину или систему, находящуюся поблизости, а также выявляя российские цели. Поскольку российско-украинская война и не думает заканчиваться, ожидаются новые партии военной помощи со стороны Австралии. Она могла бы передать большое количество своих БТР M113, поскольку на вооружение австралийской армии скоро поступят БМП KF41/AS21.Важно
Ниже приведен список военной техники, поставленной или обещанной Австралией Украине за время российского вторжения 2022 года. Список отсортирован по категориям вооружений. Обратите внимание, что из-за конфиденциального характера некоторых поставок оружия можно делать предположения лишь насчет нижней границы общего объема поставленного вооружения. Этот список будет обновляться по мере объявления или раскрытия информации о дальнейшей военной поддержке.
Бронетранспортеры (БТР)
- 28 M113AS4 [поставляются с июня 2022 года и далее]
- Бронемашины с усиленной минной защитой (MRAP)
- 60 бронемашин Bushmaster [поставляются с апреля 2022 года и далее]
Буксируемая артиллерия
- 6 155-мм гаубиц M777 [апрель 2022 г.]
Разведывательные БПЛА
- Беспилотные воздушные и наземные средства [будут поставлены]
Разное вооружение
- Радары
- Неизвестные радиолокационные системы [апрель 2022]
- Стрелковое оружие (поставляется вместе с боеприпасами)
- Боевая техника (ракеты и боеприпасы) на 50 миллионов долларов [март или апрель 2022 года]
- Несколько тысяч штурмовых винтовок F88 Austeyr [март 2022]
- Разное оборудование
- "Тактические ложные цели" [будут поставлены]