Оружие с другого конца света: помощь Австралии Украине

За пределами НАТО Австралия является крупнейшим донором украинской обороны. Учитывая то, что значительная часть помощи — это громоздкие броневики, которые доставляют по воздуху, австралийскую помощь нельзя назвать иначе как впечатляющей.

Австралия доказала, что расстояние – не преграда, если речь идет о поддержке дружественной страны, нуждающейся в помощи.

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Выделив 388 миллионов долларов в виде военной помощи Украине с момента начала вторжения России в Украину 24 февраля, Австралия остается крупнейшим за пределами НАТО донором украинской обороны. Учитывая, что значительная часть военной помощи Австралии состоит из громоздких бронированных машин, которые приходится доставлять в Европу по воздуху, усилия Австралии по поддержке Украины нельзя назвать иначе как впечатляющими.

Фокус перевел новый разбор аналитиков Стейна Митцера и Йоста Олиманса, авторов военного блога Oryx, посвященный военной помощи Австралии Украине.

Австралия — крупнейший донор вооружений для Украины (помимо НАТО)

В общей сложности Австралия уже поставила или пообещала Украине 28 БТР M113AS4 и 60 бронемашин с усиленной минной защитой (MRAP) Bushmaster.

БТР M113AS4 гораздо мощнее старых моделей M113, обещанных США, Португалией и Литвой, за счет нового двигателя, трансмиссии, подвески, баллистической защиты и башни с 12,7-мм ручным пулеметом M2. "Бушмастеры" же защищены от самодельных взрывных устройств и оснащены дистанционным боевым модулем EOS R400S-Mk2 с 7,62-мм легким пулеметом M240C.

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Совместно с Канадой и США Австралия также поставила Украине 155-мм гаубицы M777. В общей сложности в мае 2022 года из Австралии поступило шесть гаубиц M777A2 (всего ей в настоящее время принадлежат 54 единицы). Дальнейшая военная помощь включала беспилотные воздушные и наземные транспортные средства и радарные системы, хотя подробная информация об их типах и количестве пока что отсутствует. Также за последние месяцы Украина получила несколько тысяч штурмовых винтовок F88 Austeyr и боевую технику на сумму 50 миллионов долларов (включая ракеты и боеприпасы).

Кроме боевой техники Австралия поставила украинской армии "тактические ложные цели". Вероятно, среди них танки серии Т-72, БМП и системы ПВО, изготовленные австралийской компанией GaardTech. Эти ложные цели могут заманить российские вертолеты, беспилотники и артиллерию, чтобы атаковать их, тем самым спасая настоящую машину или систему, находящуюся поблизости, а также выявляя российские цели. Поскольку российско-украинская война и не думает заканчиваться, ожидаются новые партии военной помощи со стороны Австралии. Она могла бы передать большое количество своих БТР M113, поскольку на вооружение австралийской армии скоро поступят БМП KF41/AS21.

[ + – ] "Едины с Украиной" на австралийской гаубице M777A2, отправленной в Украину.

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Ниже приведен список военной техники, поставленной или обещанной Австралией Украине за время российского вторжения 2022 года. Список отсортирован по категориям вооружений. Обратите внимание, что из-за конфиденциального характера некоторых поставок оружия можно делать предположения лишь насчет нижней границы общего объема поставленного вооружения. Этот список будет обновляться по мере объявления или раскрытия информации о дальнейшей военной поддержке.

Бронетранспортеры (БТР)

28 M113AS4 [поставляются с июня 2022 года и далее]

Бронемашины с усиленной минной защитой (MRAP)

60 бронемашин Bushmaster [поставляются с апреля 2022 года и далее]

Буксируемая артиллерия

6 155-мм гаубиц M777 [апрель 2022 г.]

Разведывательные БПЛА

Беспилотные воздушные и наземные средства [будут поставлены]

Разное вооружение