Австралия продала ВСУ около 100 боевых модулей для танков и бронемашин: как они работают (видео)

Контракт на 80 миллионов долларов заключили с украинским "Спецтехноэкспортом". Армия США первой признала вооружение эффективным и с 2003 года применяла его в Ираке и Афганистане.

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Оборонная компания Electro Optic Systems (EOS), базирующаяся в Канберре (столице Австралии) продала Украине боевые модули (RMS). Об этом сообщила пресс-служба концерна 3 апреля.

Заключено экспортное соглашение почти на 80 миллионов долларов с украинским госпредприятием "Спецтехноэкспорт". Кроме систем, EOS обязуется отправить запчасти и оказать сопутствующие услуги.

Контракт предусматривает поставки в 2023 и 2024 годах при условии проведения демонстрационных испытаний в ближайшие недели.

Чтобы заключить многомиллионную сделку, EOS помогал посол Украины Василий Мирошниченко, а старший исполнительный директор компании Мэтью Джонс недавно 2 раза приезжал в Киев, пишет АВС News.

"При выполнении соглашения EOS задействует сеть поддержки и цепочку из более ста поставщиков в Австралии и других странах", — отметила компания.

RMS в настоящее время состоит на вооружении нескольких военных подразделений в Австралии, Северной Америке, Европе и Юго-Восточной Азии, говорится в пресс-релизе.

"EOS гордится тем, что поддерживает Вооруженные силы Украины, предоставляя им спасательную утилиту RMS. Это будет способствовать удовлетворению его важнейших потребностей в области безопасности и обороны", — сказал главный исполнительный директор EOS Андреас Швер.

Украинские Силы обороны используют боевые модули EOS в бронемашинах Bushmaster. Австралия передала их в июне прошлого года в пакете военной помощи.

Боевые модули EOS — как они работают?

Система устанавливается на бронетехнику и танки. Ее цель — позволить войскам идентифицировать цели, автоматически отслеживать их и вести огонь, не выходя из машины.

Солдаты не будут высовываться над башней или транспортным средством. В них не попадут из огнестрельного оружия в бою, ведь они остаются внутри бронемашины или танка.

В буклете компании EOS говорится, что армия США первой признала данные модули эффективными и в 1991 году оформила заказ. А с 2003 года их применяли в боях в Ираке и Афганистане.

Напомним, что Канберра по состоянию на июль прошлого года выделила Украине 388 миллионов долларов военной помощи после начала полномасштабного российского вторжения.

В марте 2023 года стало известно, что Австралия передала ВСУ грузовые бронетранспортеры M113AS4 ALV.