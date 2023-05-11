Пілоти 299 бригади тактичної авіації показали літаки СУ-25 з ракетами HAP Zuni (фото)

Американські некеровані авіаційні ракети класу "повітря-повітря" HAP Zuni вже на озброєнні Повітряних сил ЗСУ.

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Українські пілоти 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова тренуються на літаках СУ-25 з ракетами HAP Zuni. Відповідні фото опублікували у пресслужбі підрозділу у Facebook.

Подробиці навчання штурмовиків у дописі не повідомили. Також не було оголошено щодо проведеного використання американської некерованої авіаційної ракети у зоні бойових дій.

Характеристики ракети HAP Zuni

Вперше фото американської некерованої авіаційної ракети класу "повітря-повітря", які встановлені на українських бойових літаках, показав командувач Повітряними силами ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук. Вона має максимальну дальність польоту у 8 км та розвиває швидкість у 2600 км/г. З моменту появи своєї появи озброєння надійшло до підрозділів ВМС та ВПС США. Ракету використовували на палубних винищувачах F-89, F-4 та усіх американських штурмовиках, а також на F-16. Вона існує в декількох варіантах. Також є ракети з іншою бойовою частиною, наприклад, димовою. Zuni — це боєприпас, який було розроблено та представлено ще в 1950-х роках, однак вона і досі стоїть на озброєнні ВПС США та тепер і Повітряних сил України. Її призначення — ураження наземних цілей на кшталт танків, артилерії та інших.

Некерована авіаційна ракета Zuni є приблизним відповідником до радянської С-13, однак з більшою дальністю та калібром. Радянські С-13 у бойовій частині авіаційної ракети теж мають значну варіацію. Однак найдалекобійнішою є осколково-фугасний снаряд С-13Б до 6 км та зі швидкістю польоту до 1800 км/г. Її характеристики гірші попри те, що розробляли С-13 в 1970-х роках.

Нагадаємо, у Великій Британії 11 травня підтвердили передачу Києву ракет Storm Shadow. Як зазначив міністр оборони Бен Воллес, це ракетне озброєння буде певним доповненням до вже отриманих систем великої дальності, таких як ракети HIMARS та Harpoon. Використання цього озброєння допоможе Києву відтіснити російські сили з тимчасово окупованих українських територій.