Повітряні сили вперше показали американські 127-мм ракети Zuni для Су-25 (фото)

Сполучені Штати анонсували передачу некерованих авіаракет у січні 2023 року. Попри свій вік вони краще за радянські аналоги С-13, які розробили на 20 років пізніше за американські.

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Командувач Повітряними силами ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук опублікував фотографію американських ракет для Су-25. Світлини опубліковані 1 травня в телеграм-каналі офіцера.

На некерованих ракетах Zuni військові нанесли напис, що це є помстою окупантам за ракетний удар по Умані. Своєю чергою OSINT-дослідники змогли встановити, що це не радянські, а американські ракети Zuni, постачання яких анонсували ще в січні 2023 року.

Су-25 з ракетами Zuni

Некерована авіаційна ракета Zuni є приблизним відповідником до радянської С-13, однак з більшою дальністю та калібром. Вона існує в декількох варіантах:

фугасна Mk 24;

осколкова Mk 25;

осколково-кумулятивна Mk 32;

осколково-фугасна Mk 63;

касетна Mk 76/84.

Також існують ракети з іншою бойовою частиною, наприклад, димовою. Zuni — це боєприпас, який було розроблено ще в 1950-х роках, однак вона і досі стоїть на озброєнні ВПС США та тепер і України. Її призначення — ураження наземних цілей по типу танків, артилерії та інших.

Максимальна дальність ракети — 8 км, а її швидкість сягає 2600 км/г. З моменту розробки ВМС та ВПС США використовувала Zuni на палубних винищувачах F-89, F-4 та всіх штурмовиках, а також на F-16. Радянські С-13 теж мають значну варіацію у бойовій частині авіаційної ракети. Однак найдалекобійнішою є осколково-фугасний снаряд С-13Б до 6 км й зі швидкістю польоту до 1800 км/г. Її характеристики гірші попри те, що розробляли С-13 в 1970-х роках.

Нагадаємо, 6 січня США анонсували найбільший пакет військової допомоги на 3 млрд доларів, до яких увійшли ракети Zuni та Sparrow.

1 травня Олексій Резніков заявив, що Україні не дають винищувачі F-16, бо це потребує величезних фінансових витрат.