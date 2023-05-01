"Найдорожча історія": Рєзніков пояснив, чому союзники не дають Україні винищувачі F-16

За словами міністра, таку авіатехніку, як F-16, знадобиться підтримувати у робочому стані, а також комплектувати ракетами та бомбами. До того ж знадобиться навчати пілотів, що потребує великих фінансових витрат.

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Союзні країни не постачають в Україну сучасні винищувачі, бо "це найдорожча історія". Про це в ефірі телемарафону заявив голова Міноборони оборони України Олексій Рєзніков.

Міністр пояснив, що таку авіатехніку, як F-16, знадобиться підтримувати у робочому стані, а також комплектувати ракетами та бомбами. До того ж, потрібно навчити військовослужбовців.

"Це дуже недешева історія. Це найдорожча історія", — заявив він, висловивши впевненість у тому, що Україна зрештою все ж таки отримає винищувачі, оскільки країни Заходу мають намір підтримувати Україну до переможного кінця, а все, що неможливо сьогодні, буде можливо вже завтра.

Нагадаємо, що тільки систем ППО недостатньо, оскільки для захисту неба потрібні винищувачі F-16. За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, авіація допоможе суттєво розширити радіус роботи у повітряному просторі, збільшиться і кількість збитих ворожих ракет.

Раніше повідомлялося про те, що відомо про винищувача МіГ-29, одного з основних літаків українських ВПС. Винищувач радянського зразка, судячи з усього, доживає останні роки у складі Повітряних сил. Однак союзні країни поки не надали сучасних аналогів, і МіГ-29 поки залишається одним з основних в Україні. Ці літаки мають достатньо недоліків, але українські аси вичавлюють з них максимум.