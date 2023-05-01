"Самая дорогая история": Резников объяснил, почему союзники не дают Украине истребители F-16

По словам министра, такую авиатехнику, как F-16, понадобится поддерживать в рабочем состоянии, а также комплектовать ракетами и бомбами. Ко всему прочему, понадобится обучать пилотов, что требует больших финансовых затрат.

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Союзные страны не поставляют в Украину современные истребители, потому что "это самая дорогая история". Об этом в эфире телемарафона заявил глава Минобороны обороны Украины Алексей Резников.

Министр объяснил, что такую авиатехнику, как F-16, понадобится поддерживать в рабочем состоянии, а также комплектовать ракетами и бомбами. Ко всему прочему, будет нужно обучить военнослужащих.

"Это очень недешевая история. Это самая дорогая история", — заявил он, выразив уверенность в том, что Украина в конечном итоге все же получит истребители, поскольку страны Запада намерены поддерживать Украину до победного конца, а все, что невозможно сегодня, будет возможно уже завтра.

Напомним, что одних только систем ПВО недостаточно, так как для защиты неба нужны истребители F-16. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, авиация поможет существенно расширить радиус работы в воздушном пространстве, увеличится и количество сбитых вражеских ракет.

Ранее сообщалось о том, что известно об истребителе МиГ-29, одном из основных самолетов украинских ВВС. Истребитель советского образца, судя по всему, доживает последние годы в составе Воздушных сил. Однако союзные страны пока не предоставили современные аналоги, и МиГ-29 остается одним из основных в Украине. У этих самолетов достаточно недостатков, но украинские асы выжимают из них максимум.